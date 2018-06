Bub (2) und Oma stürzen in Kanal - Retter wurden jetzt geehrt

Ein Kinderwagen mitsamt Jungen rollte in den Rosenheimer Mangfallkanal. Die Großmutter sprang hinterher und geriet selbst in Lebensgefahr. Dank dem Einsatz zweier Passanten ging alles gut aus.

Rosenheim - Am 28. Mai kam es am Mangfallkanal zu einem dramatischen Vorfall, den ein Zweijähriger Bub und seine Großmutter dank des beherzten Einschreitens zweier Rosenheimer nahezu unverletzt überstanden - wir haben berichtet. Nun wurden die Retter dafür geehrt.

Am 28. Mai 2018 war ein Kinderwagen in den Rosenheimer Mangfallkanal gerollt und hatte sich so gedreht, dass das darin befindliche Kind vollständig unter Wasser gedrückt wurde. Die Großmutter war dem Kinderwagen zunächst hinterher gesprungen, geriet aber aufgrund der Wassertiefe und Strömung selbst in Lebensgefahr.

Stark strömender Kanal Der 41-jährige Rosenheimer Fitim Bilalli wurde auf die Situation aufmerksam. Da er sich den Sprung ins Wasser selbst nicht zutraute, hielt er den mit seinem Auto zufällig vorbeikommenden Dieter Kienle an und bat ihn um Hilfe. Der 58-jährige Rosenheimer zögerte keine Sekunde, zog sein T-Shirt aus und sprang in den tiefen und stark strömenden Kanal, während Herr Bilalli eine weitere Frau bat, einen Notruf abzusetzen.

Zunächst kümmerte sich Herr Kienle um die Großmutter und verbrachte diese ans Ufer. Danach schwamm er dem umgekippten Kinderwagen hinterher. Obwohl auch Herr Kienle im Wasser nicht stehen konnte, gelang es ihm mit letzter Kraft den Kinderwagen unter einer Brücke hervorzuziehen und umzudrehen.

Bewusstlosen Bub unter einer Brücke hervorgezogen Der darin befindliche Bub war zunächst bewusstlos. Er kam glücklicherweise jedoch schnell zu sich, spuckte das bereits verschluckte Wasser aus und fing zu weinen an. Am Ufer übergab Herr Kienle den Buben samt Kinderwagen an den mittlerweile eingetroffenen Rettungsdienst.

Polizeipräsident Robert Kopp: „Durch die Aufmerksamkeit und den couragierten Einsatz der beiden Retter wurde eine Tragödie verhindert. Sowohl Enkel als auch Großmutter blieben bei dem dramatischen Unglücksfall nahezu unverletzt.“

Zeichen der Anerkennung Als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung lud Rosenheims Polizeipräsident Robert Kopp die beiden nun zu einer kleinen Feierstunde ins Polizeipräsidium ein. Zu ihrer Überraschung waren auch Rosenheims Zweiter Bürgermeister Anton Heindl und der bayerische DLRG-Präsident Ingo Flechsenhar ins Polizeipräsidium gekommen.

Beiden Rettern wurde der ausdrückliche Dank und Glückwunsch für Ihre Lebensrettung zuteil. Von Polizeipräsident Kopp erhielten sie jeweils ein Anerkennungsschreiben und geldwerte Belohnungen.

Der bayerische DLRG-Präsident Ingo Flechsenhar überreichte Herrn Bilalli und Herrn Kienle die Leistungsnadeln seines Landesverbandes für die Rettung von Menschen aus Lebensgefahr sowie dazugehöriger Urkunden. Zweiter Bürgermeister Anton Heindl überbrachte die Glückwünsche der Stadt sowie von Frau Oberbürgermeisterin Bauer und drückte seinen Stolz auf die beiden Rosenheimer Bürger aus.

Derzeit wird der Mangfallkanal übrigens mit Tauchern nach Hinweisen im Fall zu einer Vergewaltigung abgesucht.

Pressemitteilung Polizeipräsidium Oberbayern Süd