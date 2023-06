Bube: Predigten in Baptistenkirche „verfassungsfeindlich“

Beate Bube, Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz, spricht im Landtag. © Bernd Weißbrod/dpa

Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg hält die Äußerungen eines Predigers der „Baptistenkirche Zuverlässiges Wort“ in Pforzheim für „ganz klar verfassungsfeindlich“. Das sagte Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube am Donnerstag in Stuttgart.

Stuttgart/Pforzheim - Die Behörde hatte am Mittwoch bestätigt, dass die christlich-fundamentalistische „Baptistenkirche Zuverlässiges Wort“ in Pforzheim beobachtet werde. Ein Sprecher der Stuttgarter Behörde sagte, man habe die Gemeinde im Mai zum Beobachtungsobjekt erhoben.

Als Grund für die Beobachtung durch den Verfassungsschutz nannte Bube Äußerungen des Predigers der Gemeinde, der in den USA lebe und seine Botschaften per Online-Stream nach Pforzheim sende. „Er verbreitet in seinen Predigten massiv menschenverachtende Einstellungen, verbunden mit dem religiösen Appell, Homosexuelle zu ächten“, erklärte Bube. Es gehe um Beleidigungen aber auch um Volksverhetzung, „bis hin zu regelrechten Tötungsaufrufen“. Außerdem äußere sich der Prediger gegen die Demokratie. „Er sagt ganz klar, dass die Demokratie keine Staatsform ist, die den Geboten in der Bibel entspricht“, sagte Bube.

Ein Sprecher der Baptistengemeinde bezeichnete die Beobachtung durch den Verfassungsschutz als „bizarr“. In der Kirche werde „schlicht und ergreifend die Bibel gepredigt“. Seinen Angaben zufolge besuchten in den vergangenen Wochen im Schnitt knapp 20 Menschen die Gottesdienste in Pforzheim. Der Verfassungsschutz sprach von einer relativ kleinen Personengruppe. dpa