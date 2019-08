Raser bedrängen unbeteiligten Autofahrer auf A96 - danach prügeln sie ihn krankenhausreif

Auf der A96 lieferten sich mehrere Raser ein illegales Autorennen. Anschließend bedrängten sie einen Autofahrer und zwangen ihn zum Anhalten. Dann wurde es brutal.

Buchloe - Am Dienstagnachmittag lieferten sich vier Autofahrer mit schweizer Zulassung gegen 15.30 Uhr auf der A96 in Richtung Lindau ein illegales Autorennen. Wie die Polizei mitteilte, überholten sie sich auch gegenseitig verbotswidrig von rechts.

Dabei war den Rasern ein 38-jähriger Autofahrer aus dem Ostallgäu offensichtlich im Weg, wie die Polizei weiter schrieb. Die Raser nötigten den Mann unter anderem durch starkes Auffahren dazu, zur Seite zu fahren.

Nach Autorennen auf der A96: Raser verprügeln Autofahrer

Der 38-Jährige verließ die A96 schließlich an der Anschlussstelle Jengen. Einer der Raser folgte ihm, überholte den Mann und bremste ihn am Beginn der B12 Richtung Kaufbeuren aus. Das Fahrzeug war mit vier Männern besetzt.

Fahrer und Beifahrer stiegen demnach sofort aus, gingen zu dem Ostallgäuer hin und verprügelten ihn ohne Vorwarnung. Das teilte die Polizei mit.

Autofahrer auf B12 verprügelt: Täter flüchten

Die Angreifer fuhren auf der B12, vermutlich in Richtung Kaufbeuren davon. Ein Zeuge übergab der Polizei ein Video von dem Vorfall, welches er mit dem Handy gefilmt hatte. Darauf ist zu sehen, wie die zwei Männer heftig auf den Autofahrer einprügeln und eintreten. Der 38-Jährige erlitt Prellungen und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Raser liefern sich auf A96 Autorennen und verprügeln Mann: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die bislang ohne Erfolg verlief. Die Beamten der Buchloer Polizei bitten um Hinweise unter der Nummer 08241/9690-0.

Wem fielen die Pkw mit schweizer Zulassung am Dienstagnachmittag auf der A96 auf? Wer hat Beobachtungen am Beginn der B12 gemacht, wo es zur Körperverletzung gekommen war. Die Marke des Autos der Täter ist nicht bekannt, der Wagen hatte eine Züricher Zulassung.

