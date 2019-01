Mann schlägt auf Frau ein und bespuckt sie - weil sie einparkte?

Eigentlich wollte eine Frau nur ihr Auto einparken. Doch einem Mann gefiel das gar nicht, er attackierte die Autofahrerin.

Buchloe - Ein Mann ist in Buchloe im Ostallgäu auf eine Autofahrerin losgegangen, als diese versuchte, ihren Wagen einzuparken. Möglicherweise, so vermutete die Polizei am Mittwoch, dauerte dem Mann das Einparkmanöver zu lange.

Mann schlägt auf Frau ein und bespuckt sie

Wegen der Schneeverhältnisse musste die 39-Jährige mit ihrem Kleinbus mehrfach rangieren. Der Mann, der die Szene am Straßenrand beobachtet hatte, öffnete die Fahrertür des Wagens, schlug auf die Frau ein und bespuckte sie. Die Frau wurde bei der Attacke am vergangenen Donnerstag leicht verletzt.

