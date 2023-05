Karitative Schreibgemeinschaft: Mit Liebe zu Zimt und Büchern – Schreiben für den guten Zweck

Von: Carina Ottillinger

Die Cinnamon Society hat im März ihr viertes Buch „Zimt und Poesie“ publiziert. Den Erlös spendet die ehrenamtliche Schreibgemeinschaft an soziale Projekte. Mitgründerin Anja Schöpf erzählt, wie alles begonnen hat.

Kiefersfelden – Mit 13 Jahren hat Anja Schöpf mit dem Schreiben begonnen. Sie liebt Bücher. „Das Schönste ist, sich beim Schreiben in anderen Welten zu verlieren“, sagt die 19-Jährige im Interview mit Merkur.de. „Einfach mal abschalten.“ Ihren ersten Roman hat die junge Frau aus Kiefersfelden im Landkreis Rosenheim bereits geschrieben. Eine romantische Fantasygeschichte über ein Mädchen, das ihre magischen Fähigkeiten entdeckt. Das Projekt liegt allerdings gerade in der Schublade. Denn im Moment steckt Anja Schöpf ihre gesamte Energie in die Cinnamon Society – eine ehrenamtliche Schreibgruppe.

Die Gründerinnen der Cinnamon Society Lara Pichler und Anja Schöpf lernten sich auf Bookstagram kennen

Alles begann vor über zwei Jahren über Bookstagram, einer Online-Community aus Lesebegeisterten. In einem digitalen Schreibkurs lernten sich Lara Pichler und Anja Schöpf kennen und tauschten sich über ihr Bücherliebe aus. Im Gespräch entstand die spontane Idee einer Aktion über Instagram. Auf ihren privaten Accounts riefen Lara und Anja im Oktober 2021 ihre Follower auf, ihnen weihnachtliche Geschichten zuzusenden. Jeder durfte mitmachen.

Vor zwei Jahren gründeten Lara und Anja die Schreibgruppe „Cinnamon Society“. Der Erlös geht an soziale Projekte. © Cinnamon Society

Die beiden jungen Frauen konnten es nicht glauben. Autoren aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich sendeten ihnen Kurzgeschichten. Trotz Zeitdruck – der Advent stand vor der Tür – hielten Anja und Lara am ersten Dezember ihr erstes Buch in den Händen: Mittwintertage, ein Band mit 25 besinnlichen Kurzgeschichten und leckeren Rezepten zur Weihnachtszeit. Insgesamt wirkten 24 Autorinnen bei dem Buchprojekt mit.

Seitdem hat sich viel verändert. „Wir haben irgendwann zu viele Anfragen bekommen und mussten uns besser strukturieren“, erklärt Anja Schöpf. Jetzt gibt es bei neuen Projekten eine einmonatige Bewerbungsphase, in der sich Hobbyautoren mit einem Motivationsschreiben und einer kurzen Leseprobe präsentieren dürfen. Ein Bewertungsteam urteilt über den Schreibstil und sortiert aus. „Das fällt uns natürlich schwer, aber noch nicht jeder ist so weit. Manche brauchen einfach noch etwas Übung.“

Der Erlös des Gedichtbands „Zimt und Poesie“ geht an eine Stiftung für Menschen mit Behinderung

Für jedes Projekt sucht die Cinnamon Society professionelle Buchsetzer, Lektor und Grafiker. Social-Media-Teams kümmern sich über die verschiedenen Kanäle um das Marketing. Alle Mitwirkenden engagieren sich ehrenamtlich. Der gesamte Erlös geht an soziale Projekte. Mit jedem Buch unterstützt die Cinnamon Society eine andere Einrichtung. Bereits 600 Euro gingen an die Krebshilfe in Wien, 700 Euro an das Frauenhaus Regensburg, 1400 an den Zürcher Tierschutz und 1450 Euro an die Stiftung „Denk an mich“.

Als Selfpublisher ist die Cinnamon Society erfolgreich. Sowohl mit Frühsommernächte, als auch mit Kaminfeuerabende landete die Schreibgruppe auf Platz 1 der Bestseller bei BoD (Books on Demand). Das neue Buch „Zimt und Poesie“ ist gerade auf dem zweiten Platz. „Wir sind wirklich stolz, wenn wir schauen, wie wir angefangen haben“, sagt Mitgründerin. Selbst wenn sich der Erfolg nicht mit der offiziellen Bestsellerliste vergleichen lasse. Außerdem komme auch der Podcast „Zimt und Papier“ gut bei den Lesern an.

Der neue Lyrikband „Zimt und Poesie“ ist das vierte Projekt der ehrenamtlichen Schreibgruppe „Cinnamon Society“. © Cinnamon Society

„Zimt und Poesie“ ist der erste Lyrikband der Schreibgruppe. Tatsächlich hatte Anja Schöpf vor dem Band noch keine Berührungspunkte mit Poesie. „Ich hab mich bei diesem Projekt von den anderen mitziehen lassen, die schon sehr lange Lyrik schreiben“, erklärt die 19-Jährige. Am Ende hat es funktioniert. Gleich das erste Gedicht ist von ihr. „Es drückt aus, was Lesen und Schreiben für mich bedeuten. Wenn es mich fesselt, bin ich nicht mehr hier“, beschreibt sie. „Das ist ein tolles Gefühl, das ich auch von der Schauspielerei kenne.“ Gerade bewerbe sie sich daher bei verschiedenen Schauspielschulen.

Gerade laufen die Vorbereitungen für das nächste Buch „Sommerregentänze“

Das nächste Buch ist eine sommerliche Kurzgeschichtensammlung und erscheint im Juli. Dafür läuft aktuell die Lektoratsphase. „Ich habe gerade meine Geschichte mit über 300 Kommentaren von meiner Lektorin zurückbekommen“, sagt Anja Schöpf und lacht. Das sei im ersten Moment erschreckend. Doch am Ende lohne sich die Überarbeitung, weil dabei etwas Tolles herauskommt. Die junge Autorin verrät, um was es in ihrer Kurzgeschichte geht. „Es ist ein Festival-Setting, weil mich die Location an Sommer erinnert.“ Ein Mädchen hat ihre alte Beziehung noch nicht vollkommen überwunden. Auf einem Festival lernt sie jemanden kennen, für den sie bereit ist, sich auf etwas Neues einzulassen.

Gerade hat sich die Schreibgruppe in Österreich als Verein registriert. Ab sofort können nur noch Vereinsmitglieder an den Buchprojekten mitarbeiten. Bei der Cinnamon Society steht die Bücherliebe an erste Stelle. Die Schreibgemeinschaft will dreimal ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Autor, Leser und Spendenempfänger.

Am vergangenen Samstag durfte die Cinnamon Society bei einer Autorenrunde auf der Leipziger Buchmesse mitmachen. Bei einer Tischrunde tauschte sich Anja Schöpf mit anderen Autoren und Schreibgemeinschaften aus. Schließlich gebe es noch jede Menge zu lernen. „Wir wollen noch bekannter werden und mit dem Geld Gutes bewirken.“

