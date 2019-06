In historischem Ferrari: Mann prallt gegen Baum und stirbt

Mit einem historischen Ferrari ist ein Mann am Wochenende tödlich verunglückt. In einer Kurve war er mit einem Baum kollidiert.

Nürnberg - Bei einem tödlichen Autounfall unweit von Nürnberg ist ein 78 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Mann fuhr am Sonntagvormittag mit seinem Wagen auf der Kreisstraße zwischen Bullach und Simonshofen (Kreis Nürnberg Land) in einer Linkskurve gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

Tödlicher Unfall: Mann prallt mit historischem Ferrari gegen Baum

Der Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass Helfer und Notarzt sein Leben nicht retten konnten. Die Straße wurde in beide Richtungen gesperrt. Laut Informationen der Nachrichtenagentur News5 war der Mann in einem historischen Ferrari unterwegs.

mm/tz

Mehr News aus Bayern:

Nachdem er auf der Autobahn einen Unfall verursacht hat, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden, ist ein Unbekannter zu Fuß geflüchtet. Zwischen Amberg und Hirschau kam es am Freitag zu einem schweren Unfall mit einem Oldtimer-Traktor. Der Fahrer war eingeklemmt - dann wurde ein Lkw-Fahrer zum Helden.