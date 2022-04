Bund zahlt mehr als 600 Millionen an Kliniken für Pandemie

Corona-Aufschläge, Ausgleichszahlungen für ausgefallene OPs: Bayerische Kliniken haben vom Bund Hunderte Millionen für die Bewältigung der Pandemie bekommen. Doch das reicht aus Sicht der Krankenhausgesellschaft noch nicht.

München - Bayerns Krankenhäuser haben zur Bewältigung der Corona-Pandemie bislang 628 Millionen Euro vom Bund bekommen. Darunter sind 213 Millionen Euro Versorgungsaufschläge und 415 Millionen Euro Ausgleichszahlungen, wie der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Ostersonntag mitteilte.

Der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen, betonte: „Bei uns in den Kliniken ist die Pandemie noch längst nicht vorbei.“ Eine Verlängerung der Ausgleichszahlungen des Bundes bis 30. Juni 2022 sei daher „dringend geboten“. Er forderte außerdem „eine Budgetsicherheit für die Zeit nach der Pandemie bis nächstes Jahr“.

Auch Holetschek wolle sich für die Verlängerung der Zahlungen einsetzen, sagte der Minister. „Das Personal in unseren Kliniken hat sich im vergangenen Herbst und Winter erneut enormen Herausforderungen stellen müssen. Und diese sind immer noch nicht vorbei – auch wenn das in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal zu kurz kommt.“

Zuletzt war die Zahl der Patienten, die mit Covid-19 auf Intensivstationen im Freistaat behandelt werden mussten, unter die 300er-Marke gerutscht, am Ostersonntag lag sie wieder bei genau 300.

Dafür sank allerdings die Corona-Inzidenz weiter. In Bayern blieb sie am Ostersonntag unter der 1000er-Marke. Das Robert Koch-Institut meldete 936,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Am Vortag hatte der Wert noch bei 975,7 gelegen.

Allerdings sind die Zahlen derzeit mit Vorsicht zu genießen: Das RKI wies darauf hin, dass in der Ferienzeit weniger getestet und gemeldet werde. Experten gehen zudem ohnehin schon von einer hohen Dunkelziffer aus, da beispielsweise nicht alle Infizierten einen PCR-Test zum Nachweis der Infektion machten.

Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben vom Ostersonntag binnen 24 Stunden 10.666 neue Corona-Fälle und zwei weitere Todesfälle. Die bayernweit höchste Inzidenz wurde mit 2822,0 für den Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ausgewiesen, der damit auch bundesweit an der Spitze lag. Am niedrigsten war sie im Landkreis Regen mit 529,0. dpa