Bergdrama in Tirol: Bundeswehrsoldat unter Felslawine begraben

Von: Johannes Welte

Teilen

Die Bergretter suchen nach dem verschütteten deutschen Soldaten © Zoom Tirol

Bergdrama im Gebiet des Wilden Kaisers nahe Kufstein (Tirol): Bei einer Kletterübung der deutschen Bundeswehr wurde ein Teilnehmer von einem Bergsturz verschüttet.

Fünf Heeresbergführer übten gestern etwa 100 Meter oberhalb des Stripsenjoches am Teufelswurzgarten das Abseilen im Felsgelände. Zwei der Soldaten hatten sich bereits abgeseilt und waren wieder auf dem Weg nach oben, als der dritte (30) beim Abseilen den Fuß der Wand erreichte. In diesem Moment lösten sich von der Felswand etwa 100 Kubikmeter Fels.

Kameraden hörten lautes Grollen

Oberhalb von der Absturzstelle hatten die vier anderen Lehrgangsteilnehmer nur ein Donnern gehört. Auf Zurufen antwortete ihr Kamerad nicht, sie gingen zu Fuß nach unten und sahen dort nur den riesigen Steinhaufen, unter dem ihr Kamerad steckte.

Bergretter spricht von „VW-Bus-großem Brocken“

„Das waren VW-Bus-große Brocken, die den Mann unter sich begruben“, berichtet Hannes Millinger, Einsatzleiter von der Bergrettung St. Johann. Der Soldat blieb unter einer drei Meter dicken Schicht von Felsbrocken begraben.



Suchaktion wegen weiterer Felsabbrüche gestoppt

Eine Suchaktion mit Bergrettern, Alpinpolizei und Feuerwehr wurde gestartet, ein Suchhund erschnüffelte den Verschütteten. Da sich weitere Felsbrocken aus der Wand lösten, wurde die Suchaktion abgebrochen. Die Behörden planen jetzt, mit schwerem Gerät den Verschütteten zu bergen. Für ihn gibt es kaum Hoffnung, die anderen Soldaten blieben unverletzt.

Herkunft der Soldaten noch unklar

Weitere Details über die Kasernen, in der die Soldaten stationiert sind, nannte die österreichische Polizei nicht. Die nächstgelegenen Gebirgsjäger-Standorte der Bundeswehr befinden sich in Bad Reichenhall und Bischofswiesen (Berchtesgadener Land). In Brannenburg (Kreis Rosenheim) gibt es eine Gebirgspionierkaserne. In Mittenwald finden regelmäßig zweimal vier Monate dauernde Ausbildungen zum Heeresbergführer statt, sie erfolgt an der Gebirgs- und Winterkampfschule in Mittenwald.