Wanderin im Allgäu vermisst - Dann gibt es die traurige Gewissheit

Eine 46-Jährige ging am Dienstag auf eine Wandertour auf das Burgberger Hörnle im Allgäu. Als sie nicht mehr zurückkommt melden sie Angehörige als vermisst.

Burgberg im Allgäu - Von einem Gratweg ist eine Wanderin am Burgberger Hörnle im Allgäu abgestürzt und gestorben. Die Leiche der 46-Jährigen sei bei einer größeren Suche in einer Rinne am südöstlichen Hang des Berges gefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Warum die Frau am Dienstag in der Nähe des Gipfels verunglückte, war zunächst unklar. Sie war von Angehörigen als vermisst gemeldet worden.

