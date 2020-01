Ford und Lkw rasen auf Brücke frontal ineinander - Frau stirbt

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Donnerstag (23. Januar) in Burghausen: Ein Auto und ein Lkw krachten frontal ineinander - eine Frau starb bei dem Unfall.

Tragischer Unfall in Burghausen .

in . Eine Frau verliert ihr Leben.

verliert ihr Leben. Der Lkw-Fahrer bleibt unverletzt.

Burghausen - Es war Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr, als laut Angaben der Polizei Burghausen auf dem sogenannten Overflow (Brücke über den Kreisverkehr nördlich von Burghausen), ein Lkw und ein Auto frontal zusammenprallten.

Burghausen: Autofahrerin verstirbt noch an der Unfallstelle

Beide Fahrzeuge waren nur mit ihren Fahrern besetzt. Eine 56-jährige Burghauserin kam mit ihrem Ford aus Richtung Marktl am Inn. Der 42-jährige ungarische Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Sattelzug von Burghausen in Richtung Marktl am Inn und kam der Pkw-Fahrerin damit entgegen. Auf der Brücke kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen den Fahrzeugen.

Die Autofahrerin musste durch die Freiwillige Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden, verstarb aber leider an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen kann zur Unfallursache noch keine Aussage getroffen werden.

Unfall in Burghausen: Auch hoher Sachschaden

Zur Klärung, wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Traunstein ein Gutachter hinzugezogen. Die Schadenshöhe am Auto wird vorläufig auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Lkw wird auf circa 60.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge wurden im Rahmen der Ermittlungen sichergestellt.

Die Feuerwehren aus Burghausen und Mehring, waren mit etwa 30 Mann neben der Personenbergung auch mit der Fahrbahnreinigung und der Verkehrslenkung beauftragt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen. Gegen 15.20 Uhr, war die Unfallstelle geräumt und gereinigt und wieder normal befahrbar.

