Brand bei Wacker Chemie: Arbeiter mit schweren Verletzungen in Klinik geflogen

Bei einem Betriebsunfall am Montagabend wurden vier Personen auf dem Gelände der Wacker Chemie AG verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Burghausen - Gegen 19 kam es am Montagabend zu einem Brand im Werk der Wacker Chemie AG in Burghausen. Der Vorfall ereignete sich in einem Kellerraum auf dem Werksgelände. Das Feuer konnte sehr rasch durch die sofort alarmierte Werksfeuerwehr abgelöscht werden. Es wurden keine Stoffe freigesetzt.

Bei dem Betriebsunfall wurden drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang noch keine Erkenntnisse vorhanden. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen vor Ort.

Zur Klärung der Brandursache werden zudem Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes an der Brandstelle sein. Zur genauen Ursache des Brandes können deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei Angaben gemacht werden.

