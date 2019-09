Wildschwein läuft vor Auto - heftiger Zusammenprall: Beifahrer stirbt noch vor Ort

Bei Burgthann im Nürnberger Land ist ein Auto mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Für einen der beiden Insassen kam dabei jede Hilfe zu spät.

Burghthann/Bayern - Jedes Jahr kommt es auf den Straßen zu tausenden Zusammenstößen zwischen Wild und Autos. Vor allem für Tiere gehen diese Unfälle häufig tödlich aus. Diesmal hat ein Zusammenstoß mit einem Wildschwein aber einem 33-Jährigen das Leben gekostet.

Burgthann: Tödlicher Zusammenstoß mit einem Wildschwein - Mann stirbt an Unfallort

Am Mittwochabend waren zwei Personen in einem Seat auf der Staatsstraße 2401 zwischen Burghthann und Schwarzenbach im Landkreis Nürnberg unterwegs. Gegen 23 Uhr passiert es dann: ein Wildschwein war im Schutze der Dunkelheit vom Waldrand auf die Fahrbahn gelaufen. Der 41-Jährige Fahrer des Seat konnte nicht mehr reagieren und fuhr mit seinem Wagen in das Wildschwein hinein.

Nürnberger Land: Mann stirbt nach Autounfall mit Wildschwein

Nach dem Aufprall mit dem Wildschwein schleuderte der Seat von der Fahrbahn ab und prallte in mehrere Bäume. Erst dann kam das Auto, in dem die zwei Männer saßen, zum Stehen. Menschen, die die Unfallstelle bemerkten, leisteten sofort erste Hilfe und riefen den Rettungsdienst. Die lebenserhaltenden Maßnahmen des Rettungsdienst kamen jedoch für den 33-jährigen Beifahrer zu spät.

Ein weiterer tödlicher Unfall ereignete sich auf der A3. Vor Ort war ein prominenter Ersthelfer im Einsatz: Innenminister Joachim Herrmann.

Burgthann: Autounfall mit Wild - Beifahrer stirbt nach Zusammenprall mit einem Wildschwein

Noch an der Unfallstelle verstarb der 33-Jährige. Der 41-jährige Fahrer des Seat konnte aus dem zerstörten Fahrzeug befreit und mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf knapp 10.000 Euro, das Unfallauto hat einen Totalschaden.

