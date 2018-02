Eisplatte durchschlägt diese Autoscheibe - Fahrer überlebt nur mit viel Glück

Vom Dach eines Lkw hat sich auf der Staatsstraße 2107 eine Eisplatte gelöst. Diese durchschlug die Windschutzscheibe eines Pkw. Der Fahrer überlebte nur mit viel Glück. Jetzt fahndet die Polizei nach dem LkW-Fahrer.

Am Samstag um 12.41 Uhr befuhr nach Angaben der Polizei „ein bislang unbekanntes Sattelzuggespann die Staatstraße 2107 im Kreis Altötting von Hochöster kommend in Richtung Pirach“. Im Verlauf einer Rechtskurve löste sich vom Dach des Sattelaufliegers eine Eisplatte. Diese durchschlug die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Pkw. Am dessen Steuer saß ein 29-Jähriger aus Neuötting. Der Mann erlitt - wie durch ein Wunder - nur leichte Verletzungen und einen Schock. Er musste dennoch im Krankenhaus behandelt werden.

Wie knapp der Fahrer dem Tod entronnen ist, bemerkten die Beamten der Polizeiinspektion Burghausen erst, als sie die mehrere Kilo schwere Eisplatte im Kofferraum des Pkw fanden. Ersten Ermittlungen vor Ort zufolge schlug diese in der Windschutzscheibe oben links ein und riss die Mütze des Fahrers vom Kopf.

Dringlicher Appell an Lkw-Fahrer

Die Polizei appelliert an alle Berufskraftfahrer vor Fahrtantritt ihre Fahrzeuge von Eisplatten und Schnee zu befreien. Diese können sich unvermittelt lösen und sich zu tödlichen Geschossen entwickeln

Gegen den bislang unbekannten Sattelzugfahrer ermittelt nun die Polizei wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort sowie der fahrlässigen Körperverletzung. Es handelte sich um ein weißes Sattelzuggespann ohne Aufschriften.

Zeugen gesucht

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der PI Burghausen unter der Telefonnummer 08677/96910 zu melden.

Eis und Schnee in Bayern

In den kommenden Tagen soll es in Bayern winterlich bleiben. Gefahr für Autofahrer droht nicht nur wegen herabstürzender Eisplatten, sondern auch wegen glatten Straßen.

