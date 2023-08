BMW kollidiert mit Kleintransporter: Mann stirbt bei Unfall in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Ein BMW-Fahrer geriet auf der B289 in den Gegenverkehr und prallte in einen Kleintransporter. Eine Person starb, eine weitere wurde verletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Burgkunstadt - Am späten Mittwochnachmittag, 9. August, ereignete sich auf der Bundesstraße B289 in Oberfranken ein schwerwiegender Verkehrsunfall. Eine Person starb, eine weitere wurde leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit.

Tödlicher Unfall auf Bundesstraße bei Burgkundstadt: BMW-Fahrer stirbt

Gegen 17.15 Uhr war ein 59-jähriger Mann mit seinem BMW auf der B289 in Fahrtrichtung Burgkunstadt (Landkreis Forchheim) unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor dem Ortseingang von Burgkunstadt auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Folge kollidierte er mit einem entgegenkommenden Kleintransporter, der von einem 68-jährigen Fahrer gesteuert wurde.

Der Fahrer des BMW starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Kleintransporters erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt.

Der BMW-Fahrer starb bei dem Unfall in Oberfranken. © NEWS5 / Merzbach

Gutachter soll Unfallhergang klären: BMW-Fahrer stirbt auf B289

„Ein von der Staatsanwaltschaft hinzugezogener Gutachter unterstützte die Polizeikräfte vor Ort bei der Klärung des Unfallhergangs“, heißt es in der Pressemitteilung. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (kam)

