Fan aus Bayern fällt aus Frust BVB-Maibaum - dann bekommt er einen erstaunlichen Anruf

Ein leidenschaftlicher BVB-Fan aus Niederbayern war frustriert: Sein Verein dümpelte unter Trainer Stögner über die Plätze. Sein Frust musste raus - mit unglaublichen Folgen.

Spiegelau - Die Geschichte ist kurios und beginnt im März diesen Jahres. Der BVB schied gegen Salzburg kläglich in der Europa League aus, kurz darauf gab es das 0:6-Debakel bei Bayern München. Frust pur bei BVB-Fan Helmut Winterstetter, der im niederbayerischen Spiegelau lebt. Aus Wut über die schwachen Leistungen von Götze und Co. fällte der Borussia-Anhänger seinen zehn Meter hohen, schwarz-gelben Maibaum im heimischen Garten. Zusammen mit seinem Sohn Martin setzte er die Motorsäge an.

Die Passauer Neue Presse präsentierte ein Video der Aktion, auch der Bayerische Rundfunk und andere Medien berichteten damals. Die Protestaktion sollte noch unglaubliche Folgen für den Einheimischen aus dem Bayerischen Wald nach sich ziehen.

Es klingelte nämlich daraufhin das Telefon von Helmut Winterstetter. Am Apparat: Sein verschollener Halbbruder Hans. Er war durch die Berichterstattung auf ihn aufmerksam geworden! Wie die PNP berichtet, hatte der BVB-Fan zu seinem Halbbruder seit 55 Jahren keinen Kontakt mehr. Nun kam es zu einem Treffen der vier Winterstetter-Brüdern mit ihrem Halbruder. Eine Familienvereinigung durch Frust über den BVB!

