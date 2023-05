BVB nutzt Bayern-Patzer und erobert Tabellenführung

Trainer Edin Terzic gibt an der Seitenlinie Anweisungen. © Stefan Puchner/dpa

Borussia Dortmund hat einen Spieltag vor Saisonende erneut die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga übernommen. Der BVB setzte sich am Sonntag mit 3:0 (0:0) beim FC Augsburg durch und nutzte damit den Patzer von Titelverteidiger FC Bayern München, der am Samstag mit 1:3 (1:0) gegen RB Leipzig verloren hatte. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic geht damit mit zwei Zählern Vorsprung auf die Münchner ins Saisonfinale am kommenden Samstag.

Augsburg - Der BVB empfängt dann den FSV Mainz 05, die Münchner müssen beim 1. FC Köln antreten. Den Sieg am Sonntag sicherten Sébastien Haller mit einem Doppelpack (58./84. Minute) und Julian Brandt (90.+3). Nach einer Roten Karte wegen einer Notbremse gegen Felix Uduokhai (38.) spielten die Gäste lange in Überzahl. dpa