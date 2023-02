„Er kam wie aus dem Nichts“: Pärchen berichtet von Adler-Angriff auf Hündin Fibi

Von: Johannes Welte

Ein Steinadler landet auf der Jagd nach Beute im Schnee © Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom

Ein unglaubliches Abenteuer hat Jack Russel Terrier Fibi mit Herrchen und Frauchen im Bayerischen Wald überlebt: Ein Adler versuchte Fibi zu entführen!

Cham – In der Nähe von Cham gingen Simone Stimmelmayr und Stefan Berger bei Sonnenschein und Eiseskälte mit ihrem Liebling auf einem Feldweg Gassi. Das Paar begann, mit ihrem Vierbeiner zu trainieren. „Unser Fibi saß ein paar Meter weg von uns brav am Wegesrand und wartete auf neue Kommandos“, berichtet Simone Stimmelmayr.

Simone Stimmelmayr und Stefan Berger mit Russell-Terrier-Dame Fibi © privat

Auf einmal flog ein großer Schatten über die Gassigeher und die kleine Hündin. Stimmelmayr: „Er kam wie aus dem Nichts und ich dachte noch: Nein, das passiert jetzt nicht!“ Ein Steinadler war im Sturzflug angeflogen gekommen und hatte die Krallen in die Hündin gebohrt, hob die Schwingen und versuchte mit Fibi davonzufliegen!

Mit seinen Krallen versucht der Adler, das Tier zu packen

„Gott sei Dank konnte der Adler unsere Fibi nicht richtig packen, weil er eine Jacke anhatte,“ so Stimmelmayr. Frauchen und Herren verteidigen ihren Schützling, bewerfen den Adler mit Handschuhen und Schneebällen, Berger versucht mit den Händen die Krallen zu lösen, mit denen er Fibi festhielt.

Als die Hündin zu winseln aufhört, glauben die Besitzer schon, dass sie tot ist. Berger packt den Raubvogel am Hals, da lässt der Adler von Fibi ab. Der Vogel trägt ein Lederband und ein Glöckchen – es ist also kein wildes Tier. Berger trägt den Adler kopfüber in Richtung seines Wohnhauses. Ein Bauer klärt ihn unterwegs auf, dass der Adler im Einsatz für eine Balzjagd auf Hasen und Rehe ist, die Jagdgesellschaft sei in der Nähe.

Der Adler gehört einem Falkner

Alles legal, wie sich später herausstellt. Berger trifft auch den Falkner, gibt ihm Adlerdame Aika zurück, so heißt das zehn Jahre alte Tier. Fibi wird vom Tierarzt behandelt und es geht ihr wieder recht gut. Offenbar rettete ihr die Jacke, die sie trug, das Leben. Immerhin übernimmt die Versicherung des Falkners die Tierarztkosten.



