Känguru nutzt offene Tür zur Flucht: Polizei in Bayern sucht kleinen Ausreißer

Cham - Die Polizei Cham (Oberpfalz) sucht nach einem kleinen Känguru. Das knapp einen Meter große Wallaby sei aus seinem Gehege abgehauen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Wie die Polizei auf Facebook außerdem schrieb, hüpfte das Kanguru noch an einem Nachbarn vorbei. „Dieser nutzte gleich die Gelegenheit und konnte mit seinem Handy das ‚Fahndungsfoto‘ machen.“

Polizei in Cham sucht Känguru: Tier hatte offene Tür zur Flucht genutzt

Es habe die Chance zur Flucht ergriffen, als eine Tür kurz offen stand. Das graubraune Tier mit hellem Bauch sei demnach bereits seit Samstag verschwunden. Einen Namen habe es laut Polizeiangaben nicht.

In Untertraubenbach im Landkreis Cham wird seit Samstag ein Känguru vermisst. Alle Details sowie eine genau Beschreibung des Beuteltiers findet Ihr hier: https://t.co/WdDjobVjZ9 pic.twitter.com/MR8YGXnu9W — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) 27. November 2019

Das Känguru sei sehr zutraulich und komme „in der freien Wildbahn in unseren Breitengraden gut zurecht“. Eine Gefahr gehe von dem kleinen Känguru nicht aus, wie die Polizei mitteilte.

