„Lost Place“-Hotelruine geht fast vollständig in Flammen auf – Mindestens 3,5 Millionen Euro Schaden

Von: Tanja Kipke

Ein Großbrand beschäftigt momentan die Feuerwehr im Landkreis Regen in Niederbayern. Eine verlassene Hotelruine brannte lichterloh, der Schaden ist immens.

Bischofsmais/Habischried - Kaputte Möbel, verlassene Hotelzimmer, Grusel am ausrangierten Indoor-Pool: Das „Charm“-Wellness-Hotel schaffte es in den letzten Jahren immer wieder in die Schlagzeilen - und das, obwohl es bereits seit 2016 geschlossen ist. Die Ruine des Hotelkomplexes, ein sogenannter „Lost Place“, zieht immer wieder Schaulustige an. Auf YouTube zeigen zahlreiche Videos, wie sich Blogger oder Influencer selbstständig auf Entdeckungstour durch die Ruine machen. Das Betreten des Geländes ist jedoch eigentlich verboten.

Am späten Samstagabend (23. Juli) ist der Hotelkomplex in Habischried (Landkreis Regen) nun fast vollständig niedergebrannt. Gegen 23.30 Uhr gingen bei der Polizei Niederbayern mehrere Notrufe ein. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Dach“, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Brand in Hotelruine: Feuerwehr kann Übergreifen des Feuers auf Wald verhindern

Da das gesamte Hotel an einen Wald grenzt, sei es höchste Priorität gewesen, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Das gelang den 350 Einsatzkräften schließlich auch, ein Waldbrand konnte verhindert werden. „Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar.“ Der Kriminaldauerdienst der Kripo Straubing sei vor Ort und ermittele. Erste Zeugen konnten bereits vernommen worden, wie das zuständige Polizeipräsidium dem BR mitteilt. Ob es wohl bei einer der unerlaubten Entdeckungstouren zum Brand gekommen ist, ist derzeit noch offen.

In einer Hinsicht gaben die Ermittler jedenfalls vorerst Entwarnung: „Personen wurden bislang glücklicherweise nicht verletzt.“ Den Gesamtschaden am Gebäude schätzt die Polizei auf mindestens 3,5 Millionen Euro. Auch am Sonntag setzen die 350 Einsatzkräfte und die Ermittler ihre Arbeit am Brandort fort. (tkip)

