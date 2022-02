Chemische Reaktion in Schwimmbad löst Großeinsatz aus

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Stechender Geruch in einem Heimschwimmbad hat am Freitag einen Großeinsatz der Feuerwehr in Krombach (Landkreis Aschaffenburg) ausgelöst. Wohl durch einen technischen Defekt an der Wasseraufbereitungsanlage hätten sich Salzsäure und Hypochlorit vermischt - und hochtoxisches Chlorgas ergeben, wie die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg mitteilte. Die Bewohner hätten den Geruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Krombach - Das Paar wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Man könne nicht ausschließen, dass sie das Chlorgas eingeatmet hätten, sagte Kreisbrandmeister Markus Fischer.

Ein erstes Gebinde der Chemikalie hätten die Bewohner noch selbst geborgen, den Rest brachten Feuerwehrleute unter Atemschutz ins Freie. Weitere Einsatzkräfte lüfteten das Haus und nahmen Chemiereste an der Wasseraufbereitungsanlage auf. Angesichts der Alarmstichwörter „Gefahrstoff - Technische Hilfeleistung Chemie - Austritt im Gebäude“ waren zunächst 120 Einsatzkräfte ausgerückt. Viele von ihnen konnten aber nach der ersten Rückmeldung rasch wieder umkehren. dpa