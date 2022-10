Junge Frau tot aus Fluss Prien geborgen: Großeinsatz der Polizei läuft

Von: Tanja Kipke

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot an dem Fluss Prien nach Spuren. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

In Prien am Chiemsee wurde eine junge Frau tot im Fluss Prien entdeckt. Die Polizei ist momentan mit einem Großaufgebot vor Ort, um nach Spuren zu suchen.

Prien – Der Fund einer Frauenleiche beschäftigt aktuell die Kriminalpolizei in Rosenheim. Eine junge Frau ist tot aus einem Fluss am Chiemsee geborgen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die tote Frau am Montagnachmittag in dem kleinen Fluss Prien im Landkreis Rosenheim gefunden. Ein Zeuge habe die Leiche im Wasser treiben gesehen.

Tote Frau bei Rosenheim: Polizei hält Gewaltverbrechen für möglich

Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen und werde von der Bereitschaftspolizei unterstützt. Momentan läuft ein Großeinsatz der Beamten, um Spuren zu sichern. Die Spurensuche wird sich wohl über eine größere Strecke flussaufwärts bis nach Aschau im Chiemgau erstrecken.

Nach Bild-Informationen handelt es sich bei der Frau um eine Anfang 20-Jährige, sie soll aus einer kleinen Gemeinde aus dem Landkreis Rosenheim kommen. Aktuell gehe die Polizei von einem Fremdverschulden aus, ein Gewaltverbrecher sei möglich. Die Polizei wollte am Nachmittag nähere Informationen zu dem Großeinsatz zwischen Prien am Chiemsee und Aschau bekannt geben. (tkip)

