Plötzlich Sturmwarnung für den Chiemsee: Zahlreiche Wassersportler per Großeinsatz evakuiert

Chiemsee - Am Samstag (23. Mai) kam es am Chiemsee zu einem Großeinsatz für die Wasserrettungskräfte. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Wetter-Warnung am Chiemsee: Großalarm für Wasserrettungskräfte ausgelöst

Gegen 15 Uhr wurde eine Sturmwarnung für den Chiemsee ausgelöst. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich allerdings noch zahlreiche Wassersportler auf dem See. Bereits 30 Minuten später setzten heftige Windböen und Starkregen im westlichen Teil des Sees ein, wie die Polizei weiter mitteilte. Für die Wasserrettungsdienste wurde Großalarm ausgelöst, „da deren Stationen aufgrund der Corona-Lage aktuell noch nicht besetzt sind“, wie es weiter heißt.

Zusammen mit der Wasserschutzpolizei Prien wurden von den Rettungsbooten der Feuerwehr, der DLRG und der Wasserwacht die Besatzungen von Segel- und Elektrobooten, Kajaks und Stand-Up-Boards geborgen.

Großeinsatz am Chiemsee: 22 Personen gerettet - Wasserschutzpolizei mit Appell

Insgesamt 22 Personen konnten gerettet und sicher an Land gebracht werden. „Hierfür waren neben dem Rettungshubschrauber Christoph 14 über 70 Helfer mit 14 Rettungsbooten im Einsatz. Alle Einsätze verliefen ohne Personen- und größere Sachschäden“, teilte die Polizei mit.

„Die Wasserschutzpolizei Prien am Chiemsee weist in diesem Zusammenhang drauf hin, dass Rettungsmittel immer einsatzklar sein und rechtzeitig angelegt werden müssen. Ferner müssen die Standorte der Sturmwarnleuchten jedem Wassersportler am Chiemsee bekannt sein und, je nach Wetterlage, beobachtet werden.“

