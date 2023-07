„Auf keinen Fall wert“: Touristen lästern über Bayerns beliebteste Sehenswürdigkeiten ab

Von: Adriano D'Adamo

Touristen schrieben auf Reddit über enttäuschende Ausflugsziele in Deutschland. Auch Bayern wurde sehr oft erwähnt. Besonders viele Texte wurden über das Oktoberfest und Schloss Neuschwanstein verfasst.

München – Enttäuschend, hässlich, überbewertet. Harte Worte, die jedoch ein klares Bild davon malen, was Touristen über bestimmte Sehenswürdigkeiten in Bayern denken. Viele internationale Nutzer beteiligten sich an einer Diskussion auf Reddit über die „enttäuschendsten Ausflugsziele für Touristen in Deutschland“. In den Beiträgen tauchten erstaunlich viele bayerische Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen auf – wie das Schloss Neuschwanstein und das Oktoberfest.

Schloss Neuschwanstein ist eines der bekanntesten Schlösser Deutschlands. © IMAGO/Augst / Eibner-Pressefoto

„Disneyland ohne die Fahrgeschäfte“: Touristen lästern über Schloss Neuschwanstein

Das Schloss Neuschwanstein zieht seit Jahrzehnten sehr viele Touristen an, weil sie „Deutschlands Märchenschloss“ sehen wollen. Wie aus der Online-Diskussion hervorgeht, finden einige Touristen, dass es die Reise nicht wert ist. Ein Nutzer hob hervor, dass es von außen wunderschön, aber eine Führung durch das Schloss reinste Zeitverschwendung sei. „Du wartest Stunden, um reingelassen zu werden, zahlst einen heftigen Eintrittspreis und wirst durch alle Räume in 30 Minuten gehetzt. Auf keinen Fall wert.“

Es ist im Grunde Disneyland ohne die Fahrgeschäfte. Perfekt für Amerikaner.

Anstatt sich nur über das Schloss Neuschwanstein zu beschweren, diskutierten die Reddit-Nutzer, welches bayerische Schloss besser ist und einen Besuch wert wäre. Sie nannten Schloss Hohenschwangau und Schloss Herrenchiemsee, das „etwas mehr vollendet war“, schrieb ein User, der sich darüber beschwerte, dass das Schloss Neuschwanstein „nur sechs Zimmer hat“ und nie fertiggestellt wurde. Gleichzeitig empfahl er die Fraueninsel anstatt den Starnberger See oder Tegernsee, weil sie keine „reiche-Leute-Atmosphäre“ hat.

Überfüllt, komische Leute und eine Hochzeit: Oktoberfest spaltet Meinungen

Besonders oft nannten die Nutzer das Oktoberfest in den Diskussionen. „Wenn du keinen Tisch reserviert hast, schaffst du es nicht mal für fünf Minuten in ein Zelt.“ Der Punkt, über den sich die meisten Reddit-User beschwerten, waren die Menschen auf dem Oktoberfest. „Die Leute dort sind ziemlich... komisch. Zu viele Leute, die zu jung sind, um alleine dort zu sein und Alkohol zu trinken. Es fühlte sich an, als wäre ich auf einer Hauptschule im schlimmsten Teil Berlins. Abgesehen davon ist es ganz nett, wenn man nur die Erwachsenen mit einbezieht und so tut, als wäre sonst niemand da.“

Das Oktoberfest zieht jedes Jahr sehr viele internationale Touristen an. © IMAGO/Aaron Karasek

Viele Münchner würden dem widersprechen, aber ein Reddit-Nutzer findet, das beste „bayerische Bierfest“ ist die Erlanger Bergkirchweih. Eine andere Person mischte sich die Diskussion mit ein, aber nicht aufgrund des Vergleichs mit dem Oktoberfest, sondern wegen der Beschreibung. „Eine Kerwa als ‚bayerisches Bierfest‘ zu bezeichnen, tut meinen fränkischen Augen weh.“

Aber nicht bei jedem kommt das Oktoberfest schlecht weg. Eine Nutzerin verteidigte das Oktoberfest in den Beiträgen. Immerhin habe sie da ihren Ehemann kennengelernt. „Er war auf einem USO-Tagesauflug zum Oktoberfest. Seine Freunde haben versucht mehr zu trinken als eine Gruppe Bayern (sehr großer Fehler). Ein Kampf brach aus. Ich habe mein Bier abgestellt, mein Dirndl gerichtet und den jungen Soldaten weggezogen, der wie ein Hirsch im Scheinwerferlicht aussah (Ich war eine Polizistin zu der Zeit). Er entschloss sich das darauffolgende Wochenende zurückzukommen, damit wir uns sehen können... wir haben sechs Monate später geheiratet“, schrieb die Reddit-Userin TherealQueenofScots und fügte hinzu, dass sie mit ihrem Mann seit 19 Jahren verheiratet ist.

„Es ist fürchterlich“: Nürnberger Christkindlesmarkt bekommt sein Fett weg

Auch die Nürnberger bleiben von der Kritik der Reddit-Nutzer nicht verschont. Viele Beträge richteten sich an den Nürnberger Christkindlesmarkt. Ein Nutzer schrieb einfach nur „Weihnachtsmarkt in Nürnberg... geht nicht hin... es ist fürchterlich“. Andere Reddit-User nahmen es mit Humor und versuchten einen Scherz über die Produkte auf dem Weihnachtsmarkt zu machen. „Aber du kannst Kerzen aus Bienenwachs und Holzfiguren mit Wattebärten kaufen... an so ziemlich jeden zweiten Stand.“ Der Vollständigkeit halber fügte jemand anderes hinzu, dass sie die Produkte für „den dreifachen Preis“ kaufen können.

Der Christkindlesmarkt in Nürnberg findet jedes Jahr auf dem Hauptmarkt der Metropole statt. © IMAGO/imageBROKER/Norbert Probst

Wenigstens schrieb eine Person auch etwas Nettes über Nürnberg, wenn es auch nicht gerade schön verpackt wurde. „Ja, der Markt ist Mist, aber die Altstadt und die Burg sind sehr schön.“ Während einige Nutzer nur Kritik am Christkindlesmarkt äußerten, bot ein anderer Autor eine Alternative an. „Es ist ein stereotypischer Weihnachtsmarkt. Im Grunde wurde er für Touristen gemacht. Geht nicht am Wochenende hin. Ich empfehle Fürth zu besuchen. Da gibt es einen schönen Mittelaltermarkt.“

Walhalla befindet sich in der Nähe von Regensburg. © F-Wagner via imago-images.de

Bayern besser als Berlin: Touristen enttäuscht von der Hauptstadt, Hofbräu und Walhalla

Vereinzelt kamen aber auch Kommentare über das Hofbräu in München und Walhalla bei Regensburg vor. Ein Nutzer schrieb: „Das Hofbräu in München (ist enttäuschend), besonders wenn du da etwas essen willst. Das Essen ist in jedem anderen Hofbräuhaus in Deutschland sehr, sehr viel besser. Und es gibt viele andere, bessere Biergärten in München“.

Eine kleine Gruppe an Nutzern fand sich in der Online-Diskussion zusammen, um ihre Erfahrungen über Walhalla bei Regensburg zu teilen. „Die Aussicht von da oben ist cool, aber das Bauwerk selbst ist irgendwie uninteressant.“ Ein Nutzer hat seinen letzten Besucht dort immer noch sehr lebendig in Erinnerung. „Ich bin dort hingegangen, als ich zehn war. Diese ganzen Stufen hochzulaufen werde ich nie wieder vergessen...“. Trotz der vielen Kritik schnitt Bayern in der Online-Diskussion noch vergleichsweise gut ab. Die Reddit-Nutzer erwähnten am meisten Berliner Sehenswürdigkeiten oder die Stadt selbst. Viele Kommentare bestanden aus einem einzigen Wort: Berlin. Die Antworten darauf zeigen viel Verständnis und Zustimmung. Am meisten enttäuschte sie, wie dreckig sie die Stadt finden.

