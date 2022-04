Radler sollen für Fahrradwege und Sicherheit selber zahlen: Coburger FDP-Stadträte fordern Vignette

Von: Thomas Eldersch

Geht es nach zwei FDP-Stadträten, sollen Fahrradfahrer in Coburg künftig eine Vignette kaufen müssen. © Nicolas Armer/dpa

Mit einer Vignette sollen neue Fahrradwege finanziert und die Sicherheit verbessert werden. So heißt es in einem Antrag zweier FDP-Stadträte aus Coburg.

Coburg – Der Umwelt zuliebe auf das Rad umsteigen. Oder aufgrund der Ukraine-Krise und der damit verbundenen Preissteigerung an den Zapfsäulen auf eine Alternative wechseln. Mal wieder was für die Gesundheit tun. Es gibt viele gute Gründe, auf das Fahrrad als Transportmittel umzusteigen. Es ist besonders nach der Anschaffung ein überaus kostengünstiges Fortbewegungsmittel im Vergleich zu Bus, Bahn und Auto. Wenn es allerdings nach zwei FDP-Stadträten aus Coburg geht, soll sich das ändern.

FDP-Stadträte stellen Antrag für Fahrrad-Vignette in Coburg

Sie stellten einen Antrag im Stadtrat der oberfränkischen Stadt zur Einführung einer Fahrrad-Vignette. Zehn Euro im Jahr sollten vorerst ausreichen, um den Ausbau der Fahrradwege in der Stadt und die Erhöhung der Sicherheit der Radler voranzubringen. In ihrem Antrag heißt es weiter: „Wir halten dies für eine angemessene Kostenbeteiligung, insbesondere für die Radfahrer, die nicht selten bis zu 8000 Euro für ihr e-Bike bezahlen.“

Außerdem erwarten die Kommunalpolitiker durch die Einführung der Gebühr einen „Beitrag zur Verkehrssicherheit“. Weiter heißt es: „Leider sind einzelne Fahrradfahrer nicht bereit, sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten. […] Durch die Vignette wird es eher möglich, solche Verkehrsverstöße zu unterbinden.“ Kontrollieren sollen die Plaketten am Drahtesel das Ordnungsamt.

Fahrrad-Vignette in Coburg: LMU-Expertin spricht sich dagegen aus

Das ganze geschah bereits Ende März. Die Reaktionen auf den Antrag fielen allerdings dementsprechend heftig aus, dass er immer noch hitzig diskutiert wird. 128 Kommentare finden sich am heutigen Mittwoch (6. April) unter dem Facebook-Post der FDP Coburg. Dort heißt es beispielsweise: „Unfassbar. Sollte mich nicht wundern, wenn extra3 oder Böhmermann so einen Vorschlag zum Gespött für das ganze Land machen würden.“ Oder, „das Ganze ist an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten“. Ein anderer schreibt: „Radfahrende sollten eher einen Bonus ausgezahlt bekommen.“

Das sieht auch die Geowissenschaftlerin an der LMU München, Dr. Monika Popp, so. Sie erklärte gegenüber dem BR in Bezug auf eine Studie, dass die Gesellschaft für jeden Autokilometer 85 Cent verliere. Für jeden Kilometer, der geradelt werde, gewinnt die Gesellschaft hingegen 23 Cent. „Diese Studie würde statt einer Vignette eher für eine Prämie sprechen“, so Popp. Und auch in Sachen Sicherheit dürfte der Gewinn gering ausfallen. „Da die Gefahr überwiegend von den Pkws ausgeht, sehe ich hier auch keine Argumentationsbasis für eine Radl-Vignette.“ In Bezug auf den Klimaschutz wäre eine Gebühr fürs Fahrradfahren ohnehin „extrem kontraproduktiv“.

Fahrrad-Vignette in Coburg: ADFC nennt den Antrag einen Aprilscherz

Derselben Meinung ist auch der ADFC Coburg. Dort sprach man laut BR von einem vorgezogenen Aprilscherz. Man müsse klimafreundliches Verhalten fördern und nicht mit Gebühren belegen. Außerdem blieben bei dem Vorschlag noch viele Probleme ungelöst. Was passiere mit den Fahrradtouristen? Coburg liege an mehreren überregionalen Radwegen. Und wie hoch wären die Verwaltungs- und Bürokratiekosten für so eine Vignette? Der Radclub lehne deshalb den Antrag kategorisch ab.

Die FDP selbst relativierte ihren Vorschlag – wohl aufgrund der heftigen Debatte – noch einmal. Man wolle damit den Druck auf die Politik erhöhen. Es solle der Ausbau der Infrastruktur vorangetrieben werden. Man fürchte laut BR, dass für andere Investitionen, wie der Sanierung des Landestheaters, durch den Neubau von Fahrradschnellwegen oder Fahrradbrücken kein Geld mehr bleibe. Deshalb spricht wohl auch der Antragsteller Hans Heinrich Eidt von einer „Spende“, damit die Verwaltung den Willen der Bürger etwas schneller umsetze.

Das Thema wird wohl noch länger die Gemüter der Coburger Bevölkerung befeuern. Denn erst Ende April wird über den Antrag im Stadtrat beraten. Ob so eine Vignette auf kommunaler Ebene überhaupt zulässig ist, kann die Stadt nicht prüfen. Dazu hätte sie kein Recht, so ein Sprecher gegenüber dem BR. (tel)