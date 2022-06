„Unter aller Sau“: Riesenärger um Coburger Festival – Dixi-Klos „kaum ohne Würgreiz“ zu benutzen

Von: Felix Herz

Elektro-Festival in Coburg: Ärger um Klo-Situation (Symbolbild). © Gonzales Photo / IMAGO

Ende Mai fand das Elektro-Festival „Exit-Veste“ in Coburg statt. Rund um die Organisation gab es im Nachhinein aber mächtig Ärger.

Coburg – Am 28. Mai fand das Techno-Festival „Exit-Veste“ in der Burganlage der Veste Coburg statt. Mit einem beeindruckenden Line-up verschiedener Elektro-Größen wie Pappenheimer und Format:B lockten die Veranstalter rund 2000 Besucher zu der ungewöhnlichen Location. Die Musik kam bei den Elektro-Fans auch entsprechend gut an – die Organisation des Festivals verursachte aber heftigen Frust.

Elektro-Festival in Coburg: Riesen-Frust bei Besuchern

Die Exit-Festivals gibt es schon seit Jahren, 2022 fand es aber zum ersten Mal in Coburg im Norden Bayerns statt. Am Samstag, 28. Mai, von 12 Uhr bis 22 Uhr traten die Headliner Felix Krömer, Pappenheimer und Format:B in der Coburger Burgveste auf, unterstützt von Flokati und Martin Mind. Das Feedback der Besucher lässt sich in zwei Kategorien unterteilen: Organisation und Musik. Letztere wurde gelobt.

Auf der Facebookseite des Festivals sammeln sich einige Kommentare, die fast alle einer Meinung sind: Die Musik der DJs sei super gewesen, die Organisation des Festivals aber katastrophal. So schreibt ein User in seinem Post von einem „unterirdischen Festival“ und zählt mehrere Gründe für diese Beurteilung auf: Warme Mischgetränke, lange Wartezeiten, kein Wiedereinlass, Chaos um die Getränkemarken und zu wenige Damentoiletten, schreibt er. Ein weiterer User stimmt ihm zu, lobt die Musik, hofft aber „ihr lernt fürs nächste Mal dazu!“

Eine andere Nutzerin wählt noch deutlichere Worte: Die Organisation sei „unter aller Sau“ gewesen. Wie es sein könne, dass man vonseiten der Veranstalter mit 2000 Besuchern rechne, aber nur zwölf Dixi-Toiletten und nur drei Zapfanlagen zur Verfügung stelle, heißt es in ihrem Post.

Coburg: Festival-Besucher maximal frustriert – vor allem wegen der Dixi-Klos

Gegenüber infranken.de zeigt sich eine weitere Besucherin der „Exit-Veste“-Veranstaltung maximal frustriert. Im Verlauf des Festivals seien die sowieso viel zu wenigen Dixi-Toiletten „kaum ohne Würgreiz“ benutzbar gewesen. Zudem seien einige ausgefallen, „weil sie zum Teil vollgekotzt waren“, erzählt die Festivalbesucherin dem Portal. Und generell seien die Wartezeiten viel zu lang gewesen.

Auch die Handhabung der Getränke und Getränkemarken sorgte für Festival-Frust. Getränke habe man nur für zuvor gekaufte Getränkemarken, die jeweils einen Euro wert waren, bekommen, erklärt die Besucherin auf infranken.de. Das habe für umständliche und langwierige Rechnereien an den Getränkeständen geführt. Auch auf Facebook gibt es Ärger zu der Situation: Man habe die Marken nur im 20er-Pack kaufen können, als „Geldschneiderei“ beschrieb der Nutzer die Praxis.

Festival-Chaos in Coburg: Veranstalter zwischen Ausreden und Erklärungen

Doch wie reagiert die Festival-Organisation auf die Kritik der Besucher? Infranken.de hat nachgefragt: Zur Toilettensituation sagt David Schiemann, Projektleiter des Festivals, man habe nicht mit dieser außergewöhnlich hohen und untypischen Trinkfreudigkeit der Besucher gerechnet.

Die langen Wartezeiten seien aber dennoch nicht ideal, man wolle sich demnächst zusammensetzen, um bessere Lösungen für die Zukunft zu finden. Hinsichtlich der langen Wartezeiten am Getränkestand sieht der Veranstalter die Schuld bei der Unzuverlässigkeit mancher Mitarbeiter: „Sechs Personen sind an diesem Tag unentschuldigt nicht zur Veranstaltung erschienen“, erklärt Schiemann gegenüber infranken.de. Ein Ausfall dieser Größenordnung sei trotz vorher eingeplantem Puffer zu hoch gewesen. (fhz)

