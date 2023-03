Grüne legen Sofortprogramm für „verkehrsberuhigte Innenstadt“ in Coburg vor – doch es hagelt Kritik

Die Grünen träumen von einer verkehrsberuhigten Innenstadt in Coburg – und legten dazu nun ein Sofortprogramm vor. Dieses stößt jedoch auch auf Kritik. (Symbolbild) © CHROMORANGE / IMAGO

In einem zwölfseitigen Sofortprogramm stellen die Coburger Grünen ihr Konzept für eine „verkehrsberuhigte Innenstadt“ vor. Die Reaktionen gehen auseinander.

Cobrug – Für die Einen ist es der Weg in eine klimafreundliche und lebenswertere Zukunft, für die Anderen ein unnötiges oder nicht durchdachtes Konzept: Das Sofortprogramm der Grünen in Coburg für eine „verkehrsberuhigte Innenstadt“ stößt auf sehr unterschiedliche Reaktionen.

„Verkehrsberuhigte Innenstadt“ in Coburg: Grüne legen Sofortprogramm vor

In dem Sofortprogramm des Grünen-Kreisverbandes Coburg-Stadt, das die Partei auf ihrer Website hochlud, geht es um Maßnahmen, die sich binnen kurzer Zeit und ohne hohen Investitionsaufwand umsetzen lassen. Meist geht es darum, bestimmte Straßen und Zonen in der Coburger Innenstadt vom Privatverkehr zu befreien und Kurzzeitparkplätze abzubauen. Die modernen Parkhäuser rund um die Innenstadt würden ausreichen, um alle Autos von Besuchern zu beherbergen. Dabei verweisen die Grünen auf eine Angabe des Coburger Stadtportals: „Coburg ist die Stadt der kurzen Wege! Von unseren Parkhäusern sind Sie so schnell in der Innenstadt, dass es sich gar nicht lohnt, lange umher zu fahren und einen Kurzzeitparkplatz zu suchen.“

Die Kurzzeitparkplätze abzubauen würde den Grünen zufolge die Umwelt schonen, da die Parkplatzsuche wegfalle, und mehr Platz in der Innenstadt schaffen. Zudem müsse man Straßen wie die Rückertstraße für den Durchgangsverkehr sperren, da dieser „einen großen Teil des Verkehrsaufkommens in der Innenstadt“ ausmache, heißt es.

Kritik auf Social Media – Stadträtin verteidigt Konzept

Unter anderem auf Facebook machte das Sofortprogramm der Grünen bereits seine Runde, oft stoßen die vorgeschlagenen Maßnahmen jedoch auf Kritik. Der Tenor: Viele Nutzer zweifeln an der Durchführbarkeit des Konzepts oder glauben, dass dieses der Innenstadt eher schaden als helfen würde. Oft kritisieren User, dass das Konzept nicht durchdacht sei. „Grüne sind nur noch weltfremd“ und „Wenn es nach den Grünen geht, sind alle Innenstädte bald tot“, schreiben zum Beispiel zwei Nutzer auf Facebook. Einige loben das Konzept jedoch auch, glauben, dass eine verkehrsberuhigte Innenstadt lebenswerter wäre und es sich lohnen würde, diesen Gedanken zu verfolgen.

Gegenüber infranken.de verteidigt auch Grünen-Stadträtin Melanie Becker das vorgelegte Sofortprogramm. Eben weil die Innenstädte aussterben, bestehe Handlungsbedarf. Man müsse die Innenstädte lebenswerter machen, Kindern Platz zum Spielen bieten, in Zeiten des Online-Handels den Kunden Anreize für den Besuch bieten. Auch die Gastronomie zum Beispiel würde sich freuen, größere Außenbereiche zu haben, erklärt Becker infranken.de.

Im Sofortprogramm werden auch Beispiele genannt, wo es verkehrsberuhigte Innenstädte bereits gibt – und das Konzept aufgeht. Unter anderem das spanische Pontevedara wird als Musterbeispiel für gelungene Innenstadtplanung aufgeführt. (fhz)

