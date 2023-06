Nach Museumsschließung: 2000 Puppen suchen neues Zuhause

Von: Miriam Haberhauer

2000 Ausstellungsstücke aus dem Coburger Puppenmuseum: Nach der Schließung Ende letzten Jahres brauchen sie nun eine neue Bleibe. © Nicolas Armer/dpa

Ende 2022 schloss das Coburger Puppenmuseum, der geplante neue Träger sprang ab. Nun ist die Stadt Coburg auf der Suche nach einer neuen Lösung.

Coburg – Die Schließung des Coburger Puppenmuseums Ende 2022 machte auf einen Schlag 2000 historische Puppen heimatlos. Eigentlich hätte eine private Stiftung die Sammlung übernehmen sollen. Doch daraus wird wohl doch nichts. Nun läuft die Suche nach einer neuen Bleibe für die kostbaren Stücke.

Coburger Puppenmuseum schließt - 2000 Puppen müssen umziehen

Eigentlich hatte die private Stiftung aus Rödental bei Coburg angekündigt, sämtliche Puppen ausstellen zu wollen - doch das Angebot wurde überraschend zurückgezogen, berichtet Louay Yassin, Pressesprecher der Stadt Coburg: „Plan A hat sich zerschlagen, jetzt müssen wir einen Plan B finden.“

Bis ein neuer Ausstellungsort gefunden wurde, sollen die Puppen weiterhin im ehemaligen Museumsgebäude in der Coburger Altstadt bleiben, so Yassin. Bei der Suche nach einer neuen Bleibe, zieht die Stadt nun Museumspädagogen und weitere Experten zurate – man wolle sich Zeit lassen, bei der Entscheidung, so die Stadt.

Kleine Räume, niedrige Besucherzahlen – Renovierung nicht mehr wirtschaftlich

Ein Grund, warum das Museum schließen musste, war die fehlende Barrierefreiheit – ein entsprechender Umbau des jahrhundertealten Hauses in der Coburger Rückertstraße scheiterte am Denkmalschutz. Außerdem waren die Besucherzahlen zuletzt deutlich zurückgegangen.

Für Schulklassen, die einen großen Anteil der Besucher ausmachten, sei das Haus wenig geeignet gewesen, sagt Louay Yassin: „Es besteht aus lauter kleinen Räumen. Es gab keinen Raum, in dem sich eine ganze Klasse versammeln konnte.“ Mehrere Tausend Ausstellungsstücke wie Puppen, Puppenhäuser und -accessoires waren in mehr als 30 Zimmern auf zwei Etagen untergebracht.

Noch sind die Puppen hier: der Eingang zum ehemaligen Puppenmuseum in Coburg. © IMAGO / Lindenthaler

Stiftung vor Übernahme abgesprungen – „Hätte gut gepasst“

Im November 2022 beschloss der Coburger Stadtrat, das Museum in der Rückertstraße zu schließen. Damals war die Stadt schon in vielversprechenden Verhandlungen mit der Horst Ludwig Weingarth Stiftung aus Rödental. Man sei traurig, dass es nicht geklappt habe, erklärt Yassin: „Der Standort hätte sehr gut gepasst. Rödental ist eine Puppenstadt, Coburg nicht.“

Horst Ludwig Weingarth, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, erklärte auf Nachfrage, dass die Stiftung gehofft hatte, Fördermittel für das geplante Fränkisch-Thüringische Kulturforum zu erhalten, welches auch das Puppenmuseum umfassen sollte. Leider wurden diese Mittel nicht bewilligt. Daher habe man sich gezwungen gesehen, das Projekt abzusagen, obwohl die Stiftung bereit gewesen wäre, die Hälfte der entstehenden Kosten zu übernehmen. Dennoch sei man in gutem Kontakt mit der Stadt Coburg und arbeite weiterhin auch im kulturellen Bereich eng zusammen.

Historische Puppensammlung: Ehepaar startete kostbare Sammlung

Die historischen Ausstellungsstücke im Puppenmuseum Coburg stammen etwa aus dem Zeitraum von 1800 bis 1960. Die meisten davon wurden in Franken oder Thüringen hergestellt. Das Museum bietet unter anderem Einblicke darin, wie das Bürgertum Spielzeug zur Erziehung von Kindern verwendete.

Im Juli 1987 hatte das Ehepaar Carin und Hans Lossnitzer das Coburger Puppenmuseum zunächst als privates Museum eröffnet. Damit ermöglichten sie der Öffentlichkeit Zugang zu ihrer privaten Puppensammlung. Das Ehepaar Lossnitzer lebte bis dahin in Ettlingen bei Karlsruhe. Da zwei Drittel der gesammelten Puppen, aus der Region Nordfranken-Südthüringen stammten, entschieden sie sich, das Museum in Coburg zu eröffnen. Ab 2007 war das Puppenmuseum in städtischer Hand.

