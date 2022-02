Polizei sprengt Reichsbürger-Versammlung in Waldorfschule: Schulleitung entsetzt - auch Kinder anwesend

Von: Katharina Haase

Teilen

Eine Flagge mit dem Wappen einer Reichsbürgergruppierung weht auf einem Wohnhaus in Bayern. © picture alliance/Matthias Balk/dpa/Archivbild

Ein illegales Reichsbürger-Treffen hat die Polizei am Samstag in Coburg aufgedeckt. Die Teilnehmer trafen sich in einer Waldorfschule. Die Schulleitung ist entsetzt.

Coburg - Im oberfränkischen Coburg haben sich 55 sogenannte Reichsbürger Zutritt zu einer Waldorfschule verschafft und dort ein illegales Treffen abgehalten. Die Versammlung in der Rudolf-Steiner-Schule am Samstagabend, 5. Februar, sei von der Polizei aufgelöst worden. Alle Teilnehmer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, hieß es einer Pressemitteilung der Polizei am Montag. Zudem wird auch wegen möglicher Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt. Die „Reichsbürger“ waren demnach nicht alle aus Coburg und Bayern, sondern seien extra für das Treffen aus verschiedenen Teilen Deutschlands angereist. Wie sich die Gruppe Zutritt in den Saal der Schule verschafft hatte, war zunächst unklar.

Coburg: Reichsbürger treffen sich in Waldorfschule - Polizei ist informiert

Die Leitung der Rudolf-Steiner-Schule gab laut Polizei an, nichts von einer solchen Versammlung gewusst zu haben. Auch gebe es derzeit keine Hinweise, dass pädagogisches Personal oder Büromitarbeiter der Schule an dem Treffen beteiligt gewesen seien. Die Verantwortlichen der Schule distanzierten sich in einer Stellungnahme „von jeglichem Gedankengut der Reichbürgerbewegung“. Die Bewegung selbst gilt als heterogen, ihrer Anhänger entspringen allen Altersstufen und sozialen Gruppierungen. Was sie eint, ist die Ablehnung und Leugnung der Existenz der Bundesrepublik Deutschland und deren Rechtssystems. An der Versammlung am Samstag sollen Berichten zufolge Männer, Frauen und auch Kinder teilgenommen haben.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Reichsbürger-Treffen an Waldorfschule in Coburg: Entsetzen bei der Schulleitung

Co-Schulleiter Hans-Joachim Döhner sagte, er sei gleich am Samstagabend von der Polizei informiert worden. Wenig später seien er und Co-Schulleiterin Peggy Fruntke ebenfalls zu dem Saal gekommen, in dem Saal mit Polizisten und „Reichsbürgern“ gewesen. Sie hätten vom Hausrecht Gebrauch gemacht und Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet. Die Aufforderung, den Saal zu verlassen, sei bei den „Reichsbürgern“ erst einmal auf Widerspruch gestoßen. „Wir beide wurden in dem Moment nicht als Autorität anerkannt.“

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Nach illegalem Treffen von Reichsbürger in Coburg: Teilnehmern drohen mehrere Verfahren

Jedoch sei schließlich alles in ruhigen Bahnen verlaufen und die Teilnehmer der Versammlung hätten sich verstreut, es gab keinen Widerstand gegen die Beamten. Unklar bleibt, wie die Versammlungsteilnehmer in den Saal gekommen waren. „Wir gehen von keinem Einbruch aus“, sagte der Polizeisprecher.

Fruntke vermutet, es habe wohl jemand mit einem Schlüssel aufgeschlossen. Man könne aber ausschließen, dass es pädagogisches Personal oder Bürokräfte gewesen seien. Es gebe noch weitere Personen, die einen Schlüssel zu dem Saal haben könnten. Was genau die „Reichsbürger“ bei ihrer Versammlung machten, blieb zunächst ebenfalls unklar. Laut einem Polizeisprecher war es ein Treffen mit Rednern und Zuhörern. „Es sah aus wie eine Podiumsdiskussion“, sagte Schulleiter Döhner. Dass sich „Reichsbürger“ an dem Tag im Raum Coburg treffen wollten, hatte die Polizei bereits vorher ermittelt. Am Samstagabend kristallisierte sich schließlich die Schule als Treffpunkt heraus. Gegen 20.00 Uhr wurden dann dort die „Reichsbürger“ festgestellt. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA