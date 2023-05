14-Jährige aus Bayern verschwand nach Internet-Date mit „Mr. Coldkiller“ - Mädchen taucht in Hessen wieder auf

Von: Johannes Welte

Teilen

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Eine schwäbische Familie bangte um ihre Tochter: Eine 14-jährige war seit einem Internet-Date spurlos verschwunden. Der User, mit dem sie sich traf, hieß „Mr. Coldkiller“.

Update vom 9. Mai, 7 Uhr: Die vermisste 14-Jährige aus Dasing ist wieder aufgetaucht. Das bestätigte die Polizei dem Bayerischen Rundfunk. Demnach wurde die Jugendliche in Hessen aufgegriffen. Ob das Mädchen ausgerissen ist oder mehr dahintersteckt ist derzeit noch unklar.

Update vom 8. Mai, 19 Uhr: Mittlerweile hat die Kriminalpolizei den Vermisstenfall übernommen. „Wie in solchen Fällen üblich, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen“, heißt es. Die bisherigen Ermittlungen hätten ergeben, dass das Mädchen wohl seit mehreren Wochen über das Internet Kontakt zu dem Unbekannten hatte. „Im Zuge dessen wurde ein Treffen vereinbart und hierzu das Mädchen am vergangenen Freitag offenbar von einem Fahrzeug abgeholt.“

Vermisste 14-Jährige hatte wohl mehrere Wochen Kontakt mit „Mr. Coldkiller“

Die Eltern seien nicht darüber informiert worden. Derzeit würden alle möglichen Anlaufadressen in Erfahrung gebracht und Zeugen befragt. „Ein Hinweis ergab bisher, dass sich das Mädchen möglicherweise in Hessen aufhalten könnte.“ Der Abholer wird so beschrieben: „männlich, ca. 30 Jahre alt, 175-180 cm, Figur schlank/unauffällig, schwarze Jogginghose, schwarzer Hoodie, mittellanger Bart, braune Augen, dunkle mittellange Haare.“ Er kam möglicherweise in einem dunklen Auto. Beim Fahrzeug des Abholers könnte es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben

Erstmeldung vom 8. Mai, 11.30 Uhr: Dasing - Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord bittet um Mithilfe bei einer Vermisstenfahndung, die dramatisch klingt: Eine 14-Jährige atte sich am vergangenen Freitagabend über die Online-Messagingplattform Discord mit einem Unbekannten zu einem Treffen in Dasing verabredet. Besorgniserregend: Der Nutzer bei Discord nannte sich „Mr. Coldkiller“.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Mädchen verabredet sich mit „Mr. Coldkiller“ - 14-Jährige vermisst

Zeugen sahen das Mädchen zuletzt am Freitag gegen 18 Uhr am Bahnhof in Dasing (östlicher Landkreis Augsburg). Ihre Mutter beschreibt sie als Einzelgängerin, darum gibt es auch keine weiteren Anlaufpunkte, die bei der Suche nach der Jugendlichen helfen könnten. Ein Handy, das man orten könnte, hat das Mädchen auch nicht. Sie ist etwa 1,65 Meter groß, 80 Kilo schwer, hat lange braune Haare und trägt eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes Oberteil und schwarz-rot-weiße Sneaker.

Außerdem trug sie zuletzt eine schwarze Handtasche und einen roten Rucksack mit sich. Wer Hinweise zu ihrem Aufenthalt geben kann oder sie gesehen hat, soll sich unter 0821/323 2310 oder den Notruf 110 an die Polizei wenden. Hinweise nimmt auch jede Polizeidienststelle entgegen.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.