Corona-Inzidenz in Bayern auf Allzeithoch: Holetschek kritisiert Lockerungen und geht auf Aiwanger los

Von: Katharina Haase

Die Corona-Inzidenz in Deutschland ist leicht rückläufig. © Sven Hoppe/dpa

Die Corona-Inzidenz in Bayern hat ein neues Allzeithoch erreicht. Die CSU sieht die baldige Abschaffung aller Maßnahmen daher kritisch. Die Freien Wähler jedoch zeigen sich erfreut.

München - Die Sieben-Tage-Inzidenz* in Bayern hat am Wochenende ein neues Allzeithoch erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche am Sonntag, 13. März, mit 1938,7 an. Am Samstag waren es 1876,3 gewesen. Die Inzidenz war im Freistaat seit vergangenem Montag täglich angestiegen. Bundesweit liegt sie am Sonntag laut RKI bei 1526,8. Bayern war an dem Tag das Bundesland mit der zweithöchsten Inzidenz hinter Mecklenburg-Vorpommern (2150,6).

Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 33 956 neue Infektionen. Es wurden sieben weitere Todesfälle gemeldet, die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona stieg damit auf 21 884. Auf Kreisebene verzeichneten am Sonntag die Landkreise Haßberge (3142,1) und Regen (2928,4) die höchste Inzidenz im Freistaat.

Corona in Bayern: Inzidenz erreicht Allzeithoch - Gesundheitsämter noch immer überlastet

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Nach dem Gesetzentwurf, auf den sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) verständigt haben, sollen nach dem 19. März wie geplant alle tiefgreifenden Corona-Beschränkungen entfallen. Allgemeine Schutzmaßnahmen wie Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken und im Nahverkehr oder auch Testpflichten in Pflegeheimen und Schulen sollen aber möglich bleiben.

„Freedom Day“ am 20. März: CSU-Politiker kritisch gestimmt - Freie Wähler freuen sich

Bei den Masken lässt es der Gesetzentwurf offen, ob FFF2- oder OP-Masken. Zudem sollen Landesparlamente, wenn sie die „konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage“ feststellen, weitere Auflagen beschließen dürfen. Für die geplante Aussetzung der tiefgreifenden Corona-Maßnahmen hatte es aus der bayerischen Landesregierung von Ministerpräsident Söder bereits Kritik gehagelt.

Sein Vize, Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hingegen, begrüßte den „Freedom Day“ erfreut. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU*) konterte daraufhin, Aiwanger solle sich als Wirtschaftsminister lieber mit den Folgen des Ukraine-Kriegs für den Freistaat beschäftigen, da er von Infektionsschutz offenbar nichts verstehe.

Abschaffung der Corona-Maßnahmen: Holetschek will „Notfallkoffer“ für Landesparlamente

„Es ist unabdingbar, dass den Ländern auch nach dem 20. März ein funktionierender Notfallkoffer erhalten bleibt. Es muss klar sein, welche Maßnahmen in einer sich zuspitzenden Situation einheitlich möglich sind. Das ist nicht der Fall", kritisierte Holetschek. Der Bund müsse den Entwurf deshalb nachbessern und den Ländern „mehr Werkzeuge an die Hand geben, damit wir im Herbst nicht womöglich sehenden Auges erneut in schwierige Situationen hineinlaufen".