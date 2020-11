„Dreht‘s jetzt alle komplett am Rad?“ Hans Söllner kritisiert in Video Corona-Maßnahmen - und schreit Söder an

Kinos, Theater und Restaurants sind seit dem Lockdown geschlossen, für Österreicher sind die deutschen Grenzen dicht: Das alles macht Hans Söllner wütend. Dazu hat der Künstler jetzt ein Video gepostet.

Hans Söllner hat ein gut fünfminütiges Video gedreht, in dem er seinem Ärger über die Corona-Maßnahmen Luft macht.

Darin kritisiert er etwa, dass Österreicher nicht mehr nach Deutschland einreisen dürfen.

Söllner appelliert: Der Mensch brauche trotz Corona soziale Kontakte.

Ingolstadt - „Der ist für dich Söder. Wird dir am Arsch vorbeigehen aber ich schick ihn dir trotzdem. Nur damit du Bescheid weißt, dass du es dir gerade mit vielen verscherzt“, mit diesen Worten betitelt Musiker Hans Söllner ein Video auf seiner Facebook-Seite. Darin wettert der bayerische Liedermacher in erster Linie gegen die Regierung - und gegen einen Teil der Corona-Maßnahmen.

Coronavirus: Hans Söllner kritisiert Corona-Maßnahmen der Regierung

Auslöser für Söllners insgesamt fünf Minuten und acht Sekunden langes Video ist der Beschluss, dass Österreicher nicht mehr nach Deutschland einreisen dürfen. Der Hintergrund: Deutschland hat Österreich inzwischen fast vollständig zum Corona-Risikogebiet erklärt.

„Was soll jetzt das gewesen sein? Liebe Bundesregierung, liebe bayerische Regierung, dreht‘s jetzt alles komplett am Rad?“, macht Söllner seinem Ärger Luft. Was ihn besonders aufregt: „Ein Simbacher mit einer Inzident von 120 darf nach Österreich fahren und zurück, aber der Österreicher darf nicht mehr nach Deutschland rüber.“

„Dreht‘s jetzt alle komplett am Rad?“ - Hans Söllner wettert gegen Corona-Maßnahmen

Sein Appel: „Es reicht. Wir haben einen Virus und mit dem Virus* haben wir zu leben.“ Mit den Hygiene-Maßnahmen, etwa Abstand halten und Maske tragen, hat der gebürtige Bad Reichenhaller hingegen kein Problem. Vielmehr stört ihn, dass kulturelle Einrichtungen und Gastronomie während dem Lockdown geschlossen bleiben müssen.

„Jetzt soll ich in diesen Tagen 70 Prozent des Umsatzes beerdigen, alle Reservierungen zurück bezahlen und das in einer Phase, wo wir gerade versuchen, unser Geschäft noch einigermaßen zu retten.“ Der 64-Jährige redet sich immer mehr in Rage. Sein Kopf färbt sich nach und nach rot. Auch von den „Scheiß-Staatshilfen“ der Regierung hält er nicht viel. Diese betitelt der Künstler vielmehr als „einen Tropfen auf den heißen Stein“. Seine große Angst, die in dem Video immer wieder durchsickert: Dass durch den Lockdown das Dienstleistungsgeschäft und die Gastronomie kaputt gehen.

Söllner fürchtet Einbruch von Gastronomie und Dienstleistungen durch den Corona-Lockdown

Söllners appelliert deshalb: „Jetzt wird‘s Zeit, dass jeder aufwacht. Jetzt ist einmal Zeit, dass man aufsteht, Rückgrat und Charakter beweist.“ Der Künstler spricht von einer „gemachten Pandemie“, die „mit einem angeblichen Killervirus operiert, den es überhaupt nicht gibt“. Söllner leugnet das Coronavirus* jedoch nicht, sondern betont: „Es gibt eine sehr gefährliche Krankheit, das Virus Covid-19. Mit dem müssen wir leben.“

„Mit dem Coronavirus müssen wir Leben“, appelliert Söllner

Trotzdem bräuchten die Menschen in dieser schwierigen Zeit soziale Kontakte - „mit Maske, Abstand und Vorsicht“. „Aber das, was derzeit läuft, diese sich einigeln. Dieses dafür sorgen, dass keiner mehr aus dem Haus gehen, das ist falsch“, stellt Söllner klar. Sein Schlussappell: „Merkt‘s doch endlich was los ist. Wir müssen Deutschland verändern - und zwar komplett. Mit diese Affen geht es nicht mehr weiter. Das hat jetzt mal gesagt werden müssen.“

Söllner appeliert in Corona-Video: Menschen brauchen soziale Kontakte

Der Post zeigt Wirkung: Fast 24.000 User haben das Video des Künstlers inzwischen geliked und über 19.000 Mal geteilt. (Stand 4. November, 11.25 Uhr.) Der Großteil stimmt Söllner zu. „Respekt Herr Söllner, ich gebe Ihnen zu 100% Recht. Das Virus ist kein Spaß und dennoch müssen wir lernen damit zu leben!!!“, schreibt etwa ein Facebook-User.

„Starke Rede, alles voll auf den Punkt gebracht! Danke für die klaren Worte!“ „- klare Worte, aus dem Herzen - mit Hirn ! Er spricht mir aus der Seele!“, kommentieren andere. Eins steht jedenfalls fest: Söllner scheint mit seinem Video einen wunden Punkt getroffen zu haben, der viele Menschen momentan beschäftigt.

Coronavirus: Viele Facebook-User stimmen Hans Söllner zu

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen weiterhin rasant an. Sebastian Kurz verordnet einen zweiten Lockdown. Ein Entwurf der Verordnung wurde schon vorab öffentlich. Aber auch die bayerischen Corona-Regeln sorgen wieder für Ärger: Wer welche Nachweise braucht, um über die Grenze zu kommen, löst bei manchen Unverständnis aus. Ein bayerischer Bäcker hat seiner Wut über die Corona-Maßnahmen auf besondere Art Luft gemacht: Er kreierte einen Frust-Krapfen in Stinkefinger-Form. *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital Netzwerks.

kof