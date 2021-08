Holetschek unzufrieden mit Gipfel-Beschlüssen: „Da ist der Bund nochmal gefordert“

Impf-Appell des Gesundheitsministers

Für Bayerns Gesundheitsminister Holetschek gibt es noch Unklarheiten bei den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz zum Thema Corona-Indikatoren.

München - Nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Berlin* zeigt sich Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Ihn stört vor allem die unklare Stellungnahme zu den Indikatoren, die als Grundlage für Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie* herangezogen werden sollen.

Für Holetschek sind die Corona-Indikatoren zu ungenau definiert

Der CSU-Politiker hatte sich am Mittwoch im Deutschlandfunk zu den Ergebnissen der MPK geäußert. Es gebe noch Nachbesserungsbedarf bei den Indikatoren. „Bei dem Thema Inzidenz und weitere Faktoren hätte ich mir schon gewünscht, dass man vielleicht klarere Parameter gefunden hätte. Da ist der Bund auch nochmal gefordert, was vorzulegen“

Welche Indikatoren zukünftig als Grundlage für Maßnahmen-Beschlüsse genutzt werden sollen, war ein Thema der MPK mit Angela Merkel* (CDU). Holetschek waren die Entscheidungen in diesem Fall aber wohl zu unkonkret. So will man zwar die Zahl der Krankenhausaufnahmen wegen Covid-19 als „wichtige Größe zur Beurteilung des Infektionsgeschehens“ betrachten, heißt es in dem MPK-Beschluss. Was das jedoch genau bedeutet, ist noch unklar. Außerdem heißt es dort weiter, dass Bund und Länder „alle Indikatoren, insbesondere die Inzidenz*, die Impfquote, und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens berücksichtigen“ wollen, um die Corona-Maßnahmen gegebenenfalls anzupassen. Auch hier fehlen konkrete Zahlen und Grenzen.

Holetschek mit klarer Aussage zum Impfen

Ein weiterer wichtiger Punkt für den Chef der Gesundheitsministerkonferenz ist das Impfen. Holetschek zeigte sich zufrieden, dass dieser Aspekt der Pandemie-Bekämpfung durch die MPK noch einmal deutlich hervorgehoben wurde. Dem ZDF-Morgenmagazin sagte er: „Das Impfen hilft uns aus der Pandemie, nicht das Testen.“ Die Abschaffung der kostenfreien Corona-Schnelltests* ab dem 11. Oktober sei richtig. Die Solidargemeinschaft könne nicht mehr dafür aufkommen, „wenn der eine oder andere sagt: Ich lasse mich nicht impfen, weil ich darauf warte, bis alle anderen geimpft sind.“ (tel/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA