Bayern-Inzidenz steigt auf Rekordhoch - Über 60.000 Neuinfektionen in nur 24 Stunden

Von: Katarina Amtmann

Die Corona-Inzidenz in Bayern hat einen neuen Rekordwert erreicht. In nur 24 Stunden infizierten sich fast so viele Menschen, wie Rosenheim Einwohner hat.

Corona* in Bayern: Sieben-Tage-Inzidenz* erreicht Rekordwert.

Corona-Zahlen: Acht Kreise und Städte in Bayern über 3000.

München - Die Corona-Infektionszahlen in Bayern steigen in immer neue Rekordhöhen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Bayern erreichte am Donnerstag einen Wert von 2199,9. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts* (RKI) hervor. Das ist eine bislang im landesweiten Schnitt noch nicht erreichte Höchstzahl.

Bayern Corona-Zahlen: Über 60.000 Neuinfektionen in 24 Stunden

61.834 Neuinfektionen in 24 Stunden (das entspricht annähernd der Einwohnerzahl von ganz Rosenheim)

34 Covid-Patienten starben innerhalb eines Tages

Die tatsächlichen Infektionszahlen sind nach Einschätzung des Landesamts für Lebensmittel und Gesundheit (LGL) noch höher. Gründe sind die Dunkelziffer unerkannter Infektionen und Meldeverzögerungen bei den kommunalen Behörden.

Corona in Bayern: Acht Kreise und Städte über 3000er Inzidenz

Landkreis Coburg: 3374,0 (bundesweit auf Platz 2)

Landkreis Hof: 3215,1

Landkreis Haßberge: 3146,8

Landkreis Cham: 3133,6

Landkreis Coburg: 3093,4

Landkreis Lichtenfels: 3071,0

Landkreis Altötting: 3036,2

Stadt Hof: 3015,1

Corona-Zahlen in Bayern bleiben hoch - Acht Regionen über 3000

Damit liegen wie schon tags zuvor acht Kreise und Städte in Bayern über der Inzidenz von 3000. Welche Corona-Regeln derzeit gelten, lesen Sie in unserer Übersicht.