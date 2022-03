Inzidenz in Bayern steigt - Schulbeginn nach Ferien: Eine Corona-Regel ändert sich

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Nach den Faschingsferien beginnt der Unterricht in Bayern wieder. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk ++

Die Schule beginnt in Bayern nach den Faschingsferien, für die Schüler gibt es weiter regelmäßige Corona-Tests - eine Regel hat sich jedoch geändert. Alle News im Ticker.

Corona* in Bayern: Inzidenz* im Freistaat steigt.

Faschingsferien vorbei: Im Unterricht gilt Maskenpflicht*, aber nicht mehr in Sportstunden.

Dieser Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

München - Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Bayern mit etwas über 20.600 Neuinfektionen wieder gestiegen. Das Robert Koch-Institut* (RKI) gab den Wert am Montag mit 1541,9 an (Stand 3.33 Uhr) - nach 1507,1 am Sonntag und 1696 am Montag vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 4 auf 21.582.

Coronavirus in Bayern: Die 3 Landkreise mit den höchsten Inzidenzen

Landkreis Garmisch-Partenkirchen: 2981,5 (bundesweit höchster Wert)

Landkreis Regen: 2583,0

Landkreis Regensburg: 2489,3

Corona-Inzidenz in Bayern steigt: RKI vermutet nur begrenzte Aussagekraft der Daten

Die Aussagekraft der Daten gilt weiter als begrenzt. Experten gehen davon aus, dass viele Fälle nicht in den RKI-Daten erfasst werden. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürften zunehmend Menschen ihre Infektion nicht mehr mit einem PCR-Test bestätigen lassen - in solchen Fällen fließt die Infektion nicht in die offizielle Statistik ein.

Auf den Intensivstationen im Freistaat lagen am Montag 368 Corona-Patienten. 158 von ihnen mussten invasiv beatmet werden.

Lockerung der Corona-Regeln in Bayern (Video)

Das bayerische Kabinett hat kürzlich neue Corona-Lockerungen für Bayern beschlossen. Was sich jetzt für die Menschen im Freistaat ändert, ein Regel-Überblick.*

Corona in Bayern: Schule beginnt nach Faschingsferien - Maskenpflicht gilt nicht mehr im Sportunterricht

Für die Schüler im Freistaat beginnt mit diesem Montag das zweite Schulhalbjahr. Nach dem Ende der einwöchigen Faschingsferien werden sie nun wieder regelmäßig auf eine Corona-Infektion testen. Maskenpflicht im Unterricht gilt weiter, im Sportunterricht darf sie aber künftig abgesetzt werden.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hatte kürzlich gefordert, die Pflicht zu anlasslosen Corona-Tests* an Schulen aufzuheben und auch die Maskenpflicht grundsätzlich zu überprüfen. Bayern will allerdings nach Darstellung des Gesundheitsministeriums zunächst nichts an seiner Teststrategie ändern. „Bayern wird die Maßnahmen Schritt für Schritt so anpassen, wie es die Entwicklung der Pandemie erforderlich und möglich macht“, sagte die Sprecherin. (kam/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA