Neue Corona-Regeln in Bayern: Diese Lockdown-Beschlüsse gelten ab nun im ganzen Freistaat

Solange die Corona- Partys in S- und U- Bahn toleriert werden, ist alles Andere für den Normalbürger, der auf seine Gesundheit achtet, pure Schikane.

Wie viele Menschen haben sich bereits in einem Schwimmbad infiziert? (Chlorwasser & Luftfeuchtigkeit)

Wo ist der Unterschied einer "Geschäftsreise" und einer Übernachtung eines Ehepaares auf einer privaten Reise?

Ja, die Geschäftspartner werden ein feucht- fröhliches Geschäftsessen abhalten (Ist ja keine Feiern)

Mir verbietet der Anstand, öffentlich zu schreiben, was ich wirklich denke.

_________

Noch etwas:

Ein Senioren- Ehepaar hat sich testen lassen, da die C- App rot war ... 2 * Positiv, aber ohne Beschwerden.

Was ist weiter geschehen?

Die über 80 Jährigen sind nach Hause geschickt worden mit der Aufforderung 14 Tagge in Quarantäne zu bleiben

Was hätte ich erwartet?

Wenn Hochrisiko Personen mit dem tödlichsten Virus aller Zeiten infiziert sind, dann ist es meiner Meinung nach ein Muß, daß man diesen Personen sofort Medikamente bzw. Hausmittel empfiehlt, um einen möglichen Ausbruch der Krankheit weniger schwer verlaufen zu lassen.

Zusätzlich eine medizinische Begleitung, um rechtzeitig handeln zu können.

Wozu denn die Früherkennung, wenn man dann nichts tut ???

PFUI !!!