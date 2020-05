Corona in Bayern: Bald wieder lange Biergarten-Abende? Neue Pläne durchgesickert

Coronavirus in Bayern: Die Biergarten-Öffnungszeiten könnten Ende Mai schon wieder verlängert werden. Dennoch gibt es Diskussion zwischen der CSU und Hubert Aiwanger.

München - Bayerns Biergärten können darauf hoffen, bald wieder länger öffnen zu dürfen! Nach Informationen der tz ist geplant, wenn die Gaststätten ab 25. Mai auch innen wieder aufmachen dürfen, die Öffnungszeiten für draußen und drinnen anzugleichen. Das heißt konkret: Während die Biergärten ab 18. Mai nur bis 20 Uhr öffnen dürfen, könnten sie nach dem 25. Mai wie die Gaststätten innen bis 22 Uhr Gäste bedienen.

Staatskanzleichef Florian Herrmann und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger erläuterten am Dienstag Details der geplanten Öffnung der Gastronomie: „Der Kern heißt letztlich immer: 1,50 Meter Abstand halten“, sagte Herrmann (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München. Miteinander an einem Tisch sitzen dürften Mitglieder einer Familie oder eines Hausstandes sowie ein weiterer Hausstand. Das heißt: Eine Familie darf sich mit einer befreundeten Familie im Biergarten treffen.

Corona in Bayern: Biergärten schon bald länger auf - Gaststätten fehlt „klares Regelwerk“

Zudem bekräftigte Herrmann, grundsätzlich müsse in Gaststätten eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, von den Gästen, vom Personal und auch in der Küche – es sei denn, dort könnten die 1,50 Meter Mindestabstand gewährleistet werden. Am Tisch allerdings dürfen Gäste die Masken abnehmen.

Trotzdem bleiben für die Wirte noch viele Fragen offen: „Das Einzige, was uns bis zum heutigen Tag fehlt, ist ein klares Regelwerk“, so Manfred Valentin, der die Schlosswirtschaft Mariabrunn in Dachau betreibt. „Ein banales Beispiel: Ich gehe davon aus, dass das Besteck in eine sterile Tüte muss. Wir haben vorgesorgt und die gestern schon gekauft. Aber das braucht natürlich alles Vorlauf. Viel Zeit ist nicht mehr.“

Coronavirus in Bayern: Darf man zukünftig sonntags einkaufen?

Volkshochschulen und Jugendzentren: Kultusminister Michael Piazolo (FW) plädiert für Wiedereröffnung der Erwachsenenbildung ab dem 18. Mai und der Jugendzentren „noch in diesem Monat“. Doch im Kabinett gab es am Dienstag Widerstand – der MVHS-Starttermin bleibt ungewiss.

Quarantäne: Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat die generelle Quarantäne­pflicht für Menschen gekippt, die aus dem Ausland nach Niedersachsen zurückkehren. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) erklärte, „momentan“ gelte die Quarantäne-Regelung in Bayern trotzdem weiter. Die niedersächsischen Richter hatten dem Eilantrag eines Eigen­tümers einer Ferienhausimmobilie in Schweden stattgegeben. Von entsprechenden gerichtlichen Auseinandersetzungen in Bayern sei ihr nichts bekannt, so Huml.

Corona in Bayern: Disput um den Sonntag zwischen CSU und Aiwanger

Geschäfte: Aiwanger zog eine positive Bilanz der Wiedereröffnung der Läden in Bayern. Der Handel habe immerhin 50 Prozent der üblichen Umsätze erreicht. Streit gibt es zwischen dem Freien-Wähler-Chef und der CSU um Sonntagsöffnungen. Während Aiwanger sich dafür offen zeigt, erklärte Herrmann für die CSU: „Am Schutz des Sonntags wird sicher nicht gerüttelt.“

Stefan Sessler, K. Rimpel