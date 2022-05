Corona-Lockerungen in Bayern: Was sich ab heute in Kitas und Schulen ändert

Von: Tanja Kipke

Die Corona-Zahlen in Bayern sind weiterhin rückläufig. Ab Montag gelten neue Lockerungen in Kitas und Schulen. Alle News im Ticker.

Corona in Bayern : 7-Tage-Inzidenz rückläufig.

: 7-Tage-Inzidenz rückläufig. Neue Corona-Lockerungen gelten in Bayerns Schulen und Kitas ab Montag: Die Tests entfallen.

gelten in Bayerns Schulen und Kitas ab Montag: Die Tests entfallen. Dieser Ticker zur Corona-Lage in Bayern wird regelmäßig aktualisiert.

München – Die 7-Tage-Inzidenz im Freistaat befindet sich im Sinkflug. Für Montag (2. Mai) meldete das RKI einen Wert von 631,4. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass die bayerischen Gesundheitsämter an Wochenenden und Feiertagen keine aktuellen Corona-Zahlen mehr ans Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) melden müssen. Entsprechend meldet das LGL auch keine Infektionszahlen mehr an das RKI weiter, sondern erst am folgenden Arbeitstag. Das RKI betont: „Tagesaktuelle Schwankungen sollten daher - insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn - nicht überbewertet werden.“

Corona in Bayern: Neue Lockerungen in Kitas und Schulen zum Montag

In der jüngsten Kabinettssitzung um Regierungschef Markus Söder (CSU) wurde die 16. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bis zum 28. Mai verlängert. Bedeutet. Die meisten Corona-Basisschutzmaßnahmen bleiben in Bayern bestehen. Welche das sind, können Sie hier nachlesen. In Kitas und Schulen habe man sich allerdings auf Lockerungen geeinigt. Diese gelten seit Sonntag (1. Mai). In den Schulen fallen demnach ab Montag (2. Mai) alle Testpflichten weg, heißt es in einer Mitteilung der Staatsregierung. „Dies gilt hinsichtlich der anlasslosen regelmäßigen Testungen ebenso wie für schulische Testungen bei einem Infektionsfall. Der Besuch ist wieder ohne Einschränkungen möglich.“

In Bayerns Schulen entfällt die Corona-Testfpflicht. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Ebenso fallen ab sofort die Testpflichten in Kinderbetreuungen weg. Wenn ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss es weiterhin zu Hause bleiben – in die Kita oder Schule darf es für mehrere Tage nicht gehen. In diesem Fall gilt in Bayern weiterhin die Pflicht zur Isolation. Nach fünf Tagen kann die Isolation ohne Freitesten beendet werde, wenn 48 Stunden zuvor keine Corona-typischen Symptome mehr auftraten. Das bayerische Gesundheitsministerium empfiehlt, nach dem Ende der Isolation fünf Tage lang eine Maske zu tragen.

Holetschek zu Corona: Gute Erfahrungen in Bayern mit verkürzter Isolation

Bayern hat nach den Worten seines Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) „ganz gute“ Erfahrungen mit der auf fünf Tage verkürzten Isolationszeit für Corona-Infizierte gemacht. Die Inzidenz sinke, die Lage in den Krankenhäusern sei entspannt, sagte der CSU-Politiker am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. In Bayern gilt die Regel schon seit Mitte April. Der Freistaat hatte sich auch gegen die Pflicht zum Freitesten nach fünf Tagen entschieden. Holetschek verwies darauf, dass man für ein Ende der Isolation 48 Stunden vorher symptomfrei sein muss. Bayern empfehle aber, danach auch eine Zeitlang noch Maske zu tragen. Bei verwundbaren Gruppen bleibe es aber beim Freitesten. (tkip mit dpa)