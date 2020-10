CSU-Vorstand trifft sich zu Corona-Sitzung: Verkündet Söder die nächsten Verschärfungen?

Der CSU-Parteivorstand trifft sich zu einer Sitzung. Es sollen die Weichen in der Corona-Bekämpfung für die kommenden Wochen gestellt werden.

Der CSU-Vorstand trifft sich am Montag (19. Oktober) zu einer Sitzung.

Es soll um die weitere Strategie in der Corona-Bekämpfung gehen.

Markus Söder ist ausnahmsweise in Nürnberg und nimmt von dort aus an der Videoschalte teil.

Erstmals seit dem großen Internet-Parteitag der CSU* kommt an diesem Montag (10.00 Uhr) der Parteivorstand wieder zu einer Sitzung zusammen - zumindest per Videoschalte. Dominierendes Thema ist einmal mehr die aktuelle Corona-Lage in Bayern und Deutschland. Im Vorfeld der Konferenz wird es ein Pressestatement des CSU-Vorsitzenden Markus Söder um 9.45 Uhr geben.

CSU-Vorstands-Sitzung: Söder will Weichen für Corona-Bekämpfung stellen

Es ist davon auszugehen, dass die CSU-Spitze nicht nur die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz in der vergangenen Woche erneut diskutiert, der Fokus von Parteichef Markus Söder dürfte auch auf möglichen Weichenstellungen für die kommenden Wochen liegen. Nach der Kabinettssitzung am Donnerstag hatte Söder erklärt, dass weitere Verschärfungen in der Corona-Bekämpfung* notwendig werden könnten, sollten die Fallzahlen nicht bald eingedämmt werden.

Corona-Ampel für Bayern: Die Regeln sind einheitlich und verständlich. Je nach regionalem Inzidenzwert gilt mehr Maske, weniger Alkohol und weniger Feiern. Corona lässt sich nur durch die Beschränkung von Kontakten eindämmen und kontrollieren. pic.twitter.com/stJeOit3gM — Markus Söder (@Markus_Soeder) October 15, 2020

Im Gegensatz zu den normalen Vorstandssitzungen wird Söder dieses Mal nicht in der Münchner Parteizentrale sein. Ausnahmsweise findet auch die anschließende Pressekonferenz mit Generalsekretär Markus Blume in Nürnberg statt. (dpa)