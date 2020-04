Söder kündigt nächste große Änderung an: Maskenpflicht in Bayern kommt - Zeitpunkt schon bekannt

Markus Söder hielt am Montag (20. April) eine Regierungserklärung. Er sprach über die Corona-Lockerungen in Bayern - und kündigte eine Maskenpflicht an.

Ab dem 20. April gelten in Bayern erste Lockerungen der Corona*-Ausgangsbeschränkungen.

Ministerpräsident Markus Söder hielt am Vormittag eine Regierungserklärung.

Er sprach über die Lockerungen - und kündigte eine Maskenpflicht an.

Hier finden Sie unseren Wegweiser zur Berichterstattung und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Bayern als Karte*. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen.

Update von 11.10 Uhr:

Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen spricht nach Markus Söder und erklärt: „Es war richtig, dass wir in Bayern schnell und richtig gehandelt haben“. Er findet außerdem lobende Worte für die Bürger des Freistaats. „Das ist gelebte Solidarität“, lobt er besonders Jüngere, die Ältere geschützt haben, indem sie sich freiwillig eingeschränkt haben.

Die Grünen wollen sich für eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte einsetzen, erklärt Hartmann weiter. Anschließend spricht er Lockerungen an. Es sei ein schmaler Grat zwischen einem fürsorglichen und einem bevormundendem Staat - besonders für die Kleinsten brauche es andere Lösungen: „Kinder brauchen nicht nur Mama und Papa, Kinder brauchen andere Kinder zum Spielen“. Ein bis zwei Monate seien für Kinder eine Ewigkeit. Er schlägt unter anderem Kleingruppen vor. Grundschulkinder sollten ihre Lehrkraft treffen können, findet Hartmann, beispielsweise um Hausaufgaben zu besprechen.

Hartmann sagt weiter, man müsse Unterscheiden zwischen Diskotheken und Gastro, die beispielsweise einen Mittagstisch anbietet. Das sei aber keine Kritik, so der Fraktionsvorsitzende weiter.

Söder hält Regierungserklärung: „Corona bleibt, Corona schläft nicht. Wir aber auch nicht“

Update von 11 Uhr: „Corona bleibt, Corona schläft nicht. Wir aber auch nicht“, so Söder abschließend. „Das Schlimmste haben wir hoffentlich überstanden, aber wir sind nicht durch“. Es gebe keinen Anlass zu Leichtsinn. „Ich verstehe alle, die schneller sein wollen“, er bitte aber um Verständnis. „Wir müssen einen Weg finden, alles zusammenzubringen. Freiheit und Sicherheit“, erklärt der Ministerpräsident weiter. „Ruhe und Geduld helfen und bringen uns weiter“. Nur gemeinsam könne man die Krise bewältigen, so Söder zum Abschluss seiner Regierungserklärung.

Update von 10.55 Uhr: Bayern legt den größten Schutzschirm seiner Geschichte auf - insgesamt 60 Milliarden Euro, kündigt Söder an. Der Freistaat habe gut gewirtschaftet und Rücklagen angelegt. Damit wolle man nun die Wirtschaft unterstützen, Arbeitsplätze retten und den Wohlstand erhalten.

Update von 10.51 Uhr: Die Wirtschaft würde massiv unter der Corona-Krise leiden, erklärt Söder. „Es geht um Arbeitsplätze und es geht sogar um unseren gesamten Wohlstand“. Man habe mit den Kammern und den Gewerkschaften geredet - gleichberechtigt. Auch mit Wissenschaftlern gibt es Beratungen. „Das wird eine härtere Zeit als die meisten denken“, kündigt Söder an. Es werde schlimmer als die Finanzkrise. „Jetzt durchhalten und dann durchstarten“, kündigt Söder an.

Update von 10.47 Uhr: Die Sportpauschale werde laut Söder verdoppelt, um auch dem Sport zu helfen. Auch die Kultur soll unterstützt werden. Unternehmen und Einrichtungen erhalten Hilfen, aber Künstler würden davon nicht profitieren. Sie erhalten deshalb für die nächsten drei Monate 1000 Euro pro Monat. Man orientiere sich damit am Konzept von Baden-Württemberg, so Söder.

Söder zu Corona-Krise: Bayern springt bei Kita-Gebühren ein

Update von 10.45 Uhr: Bayern springe bei Kita-Gebühren ein. Söder erklärt, wenn eine Schließung vom Staat angeordnet würde, möchte Bayern den Eltern bei den Gebühren helfen. Drei Monate springe Bayern deshalb bei den Gebühren ein.

Update von 10.42 Uhr: Zu Ferien gäbe es unterschiedliche Vorschläge, beispielsweise steht ein Kürzen im Raum. Bayern sei allerdings sehr zurückhaltend. Weiter heißt es: „Wir wollen nicht, dass jemand wegen Corona sitzen bleibt“. Die Notfallbetreuung soll ausgeweitet werden, ein Konzept soll noch diese Woche ausgearbeitet werden. „Bislang wurden fast 60 Prozent der angebotenen Notfallplätze nicht genutzt“, so Söder. Man habe also noch Puffer.

Update von 10.39 Uhr: Bislang sei es kein normales Schuljahr „und es wird auch kein normales Schuljahr mehr werden“, so Söder. Die Schulschließungen hält er nach wie vor für richtig, die Zahlen hätten dies gezeigt. „Da sind wir auch besonders vorsichtig bei Schulen“, es müsse zeitversetzte Maßnahmen geben. Man wolle kein überstürztes Vorgehen. Ab 27. April solle die Prüfungsvorbereitung beginnen. Es hätte Diskussionen gegeben, bereits ab dieser Woche zu starten, es hätte allerdings Proteste von Schülern und Lehrern gegeben. Ein Not-Abi oder Durchschnittsabi soll es nicht geben. Grundschulen und Kitas bleiben weiterhin zu.

Update von 10.36 Uhr: Söder erklärt, dass in den nächsten Tagen über Gottesdienst gesprochen werden soll. Er könne sich vorstellen, dass ab 3. Mai Gottesdienste mit Auflagen möglich sein könnten. Dies gelte für alle Religionen. Auch für den Ramadan bräuchte es eine verantwortungsvolle Lösung.

Versammlungsfreiheit sei neben Religionsfreiheit ein wichtiges Gut. Man müsse in diesem Bereich sehr schnell zu einer Lösung kommen, denn „Grundrechte gelten auch in schweren Zeiten.“

Söder hält Regierungserklärung zu Corona: Gastronomie und Hotellerie bleiben geschlossen

Update von 10.33 Uhr: Gastronomie und Hotellerie müssen geschlossen bleiben, so Söder. Dies sei für die Branche schwer. Die Gastronomie sei eine Drehscheibe für Viren“ gewesen, so Söder und führt als Beispiel Apres-Ski oder Starkbierfeste an. Söder hoffe auf Erleichterungen zu Pfingsten, dies sei aber nur eine Hoffnung. Einen Fahrplan könne es aktuell noch nicht geben. „Aber wir helfen der Gastronomie“, so der Ministerpräsident. Die Mehrwertssteuer solle dort auf sieben Prozent gesenkt werden.

Großveranstaltungen seien bis 31. August verboten. Über das Oktoberfest werde Söder mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter reden. Es sei aber zweifelhaft, ob es unter den aktuellen Gegebenheiten stattfinden könne.

Coronavirus in Bayern: Söder kündigt Maskenpflicht an

Update von 10.30 Uhr: Söder hat sich zuvor bereits für eine Maskenpflicht ausgesprochen, es wurde am Ende jedoch der Kompromiss eines Maskengebots. Diese Woche sei freiwillig. Ab nächster Woche - mit dem Zeitpunkt der Öffnung der Geschäfte - wird es eine Maskenpflicht geben. Sie gilt unter anderem in Geschäften und dem ÖPNV. Ein Schal sei ausreichend, wichtig sei nur, dass er Mund und Nase bedecke. „Wenn wir erleichtern, ist es wichtig den Schutz zu verstärken.“ Die Maskenpflicht gilt somit ab dem 27. April.

Update von 10.28 Uhr: Söder erklärt, weshalb nur Geschäfte bis 800 Quadratmeter öffnen dürfen. Man befürchte, dass sich andernfalls ein Massenandrang in Städten ergebe. Man werde in den nächsten Wochen die Zahlen beobachten. „Wenn sich die Zahlen deutlich verschlechtern würden, kann es sein, dass wir anders entscheiden müssen“, so Söder über mögliche Konsequenzen.

Corona in Bayern: Söder will sich mit Ministerpräsident von BaWü austauschen

Update von 10.25 Uhr: Maßnahmen sollen fortgesetzt werden, allerdings wird es Erleichterungen geben. Die Philosophie sei, in Stufen zu erleichtern, erklärt Söder weiter. „Corona bleibt tödlich“, so Söder, jeder einzelne Todesfall würde schmerzen. „Achtung und Vorsicht ist das Konzept für die Zukunft“. Söder trifft sich mit dem Ministerpräsident von Baden-Württemberg, um sich auszutauschen.

Bis 4. Mai gilt, dass die Ausgangsbeschränkungen verlängert werden. Abstand halten und keine Gruppenbildung sei das wichtigste. Eine weitere Kontaktperson (außerhalb des Haushaltes) sei jedoch nun erlaubt. Bei Geschäften und Schulen mache man keinen „überstürzten Kaltstart“. Erleichterungen seien - auch aus ökonomischer Sicht - wichtig. Baumärkte und Gärtnereien dürfen aufmachen.

Erst ab nächster Woche kommen Auto-, Fahrrad- und Buchhandel dazu. Fast 80 Prozent des Handels würden dadurch geöffnet werden.

Update von 10.22 Uhr: Söder sei dankbar, dass keine unkontrollierten Exit-Debatten geführt würden, denn dann drohe ein Rückfall. Die Maßnahmen würden das soziale Miteinander und das gesellschaftliche Leben stark beeinflussen, die bayerische Regierung habe das jedoch genau im Blick. Die Verhältnismäßigkeit werde ständig überprüft. „Wir werden beraten“, erklärt Söder. Zahlreiche Experten würden der Regierung bei ihren Entscheidungen helfen.

„Ich verstehe jeden, der so schnell wie möglich wieder Normalität möchte. Ich selbst möchte so viel Freiheit wie nötig“, erklärt Söder. Sein Amtseid gebiete es jedoch, die Bayern zu schützen. Die Maßnahmen würden ständig überprüft. „Der Zwischenstand ist verhalten positiv“, fasst Söder zusammen.

Regierungserklärung zu Corona: Söder bedankt sich bei medizinischem Personal und allen Bürgern

Update von 10.19 Uhr: „Herzlichen Dank an alle, die in den Kliniken geholfen haben“, so Söder. Der Landtag applaudiert. Neben dem Dank an das medizinische Personal, gilt Dank auch den bayerischen Bürgern. „Aber auch meine Bitte, jetzt nicht nachzulassen. Geduld hat Leben gerettet“, Ungeduld könne dies wieder zerstören. „Es ist nicht vorbei, es ist alles ein ganz schmaler Grat (...). Corona bleibt - leider.“ Solange es keinen Impfstoff oder kein Medikament gebe, seien Vorsicht und Geduld das Wichtigste.

Update von 10.16 Uhr: „Seit Beginn der Krise haben wir in Bayern über 370.000 Tests durchgeführt“, erklärt Söder. Aktuell werden täglich rund 12.000 Tests durchgeführt, Gesundheitsämter wurden massiv aufgestockt. „Unsere Krankenhäuser haben bislang hervorragend Stand gehalten“, findet Söder. Die Zahl der Intensivbetten mit Atemgeräten wurde um 17 Prozent erhöht. Mittlerweile können auch wieder andere Operationen stattfinden, erklärt der Ministerpräsident. Bayern will auch anderen in der Not helfen, beispielsweise bei Bedarf weiteren Patienten aus Frankreich und Italien.

Laut Söder gebe es Anlass zu einer leichten Hoffnung. „Ohne unser Handeln wäre Bayern von Corona überfahren worden“, erklärt er. „Wir haben Bayern vor dem Schlimmsten bewahrt!“

Regierungserklärung von Markus Söder zu Corona: „Ich war besorgt“

Update von 10.13 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder beginnt mit seiner Regierungserklärung. „Corona hält die Welt weiter in Atem“, erklärt er. Ärzte müssten über Leben und Tod entscheiden wie in Kriegszeiten. „Zum Glück sind wir bisher besser davongekommen“, so Söder weiter. „Das war aber nicht sicher“, erklärt er. In seiner ersten Regierungserklärung, berichtet er, war völlig unklar „ob wir das schaffen. Ich war besorgt, und gebe zu: Ich bin es immer noch“, so Söder. Die Verdoppelungsrate lag damals bei 3 Tagen, aktuell ist sie bei 34 Tagen.

Update von 10.05 Uhr: Ilse Aigner hat die Sitzung eröffnet. „Unsere Grundrechte gelten, allerdings sind sie eingeschränkt“, so Aigner. Alle Einschränkungen müssten so schnell wie möglich zurückgenommen werden, allerdings auch sehr behutsam.

Die ersten Lockerungen des Shutdowns befeuern offenbar Forderungen nach weiteren Schritten. Jetzt kritisiert Kanzlerin Angela Merkel die „Öffnungsdiskussionsorgien“.

Coronavirus in Bayern: Söder will keine Öffnung der Gastronomie mittragen

Update von 9.34 Uhr: Markus Söder will vorerst keine Öffnung der Gastronomie mittragen, trotz Forderung von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. „Es bleibt bei unserem Fahrplan von Vorsicht und Umsicht“, sagt CSU-Generalsekretär Markus Blume (live bei Welt) im Landtag. Offenbar gibt es aber Bewegung beim Maskengebot.

Söder will vorerst keine Öffnung bei Gastronomie mittragen, trotz Forderung seines Vizes @HubertAiwanger. „Es bleibt bei unserem Fahrplan von Vorsicht und Umsicht“, sagt CSU-GS @MarkusBlume (live bei Welt) im Landtag. Offenbar aber Bewegung bei Maskengebot. — Christian Deutschländer (@CDeutschlaender) April 20, 2020

Um 10 Uhr gibt Ministerpräsident Markus Söder dann im Landtag eine Regierungserklärung ab.

Corona-Lockerungen in Bayern: Ansturm auf Geschäfte? „Bitte nicht alle an einem Tag“ - Söder äußert sich

Erstmeldung vom 20. April, 8.45 Uhr

München - Seit mehreren Wochen gelten in Bayern Ausgangsbeschränkungen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Gastronomie musste schließen, auch Baumärkte, Gärtnereien oder Einkaufszentren mussten zumachen.

Am heutigen Montag (20. April) treten erste Lockerungen im Freistaat in Kraft. Es ist nun wieder erlaubt, sich mit einer Person zu treffen, mit der man nicht in einem Haushalt lebt. Auch dürfen Baumärkte, Gärtnereien und Läden mit einer Fläche bis 800 Quadratmeter wieder öffnen.

Gärtnereien dürfen wieder öffnen: Kundenansturm? „Bitte nicht alle an einem Tag!“

Größte Sorge des Bayerischen Gärtnereiverbands (BGV): ein Ansturm von Kunden. „Bitte nicht alle an einem Tag!“, sagte Verbandsgeschäftsführer Jörg Freimuth der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Rund 10.000 Schutzmasken verschickte der Verband am Freitag an seine Mitgliedsunternehmen, weitere 10.000 sollen am Dienstag folgen. Sie sind für die Kunden und das Personal bestimmt. Wie in Supermärkten gibt es Zugangsbeschränkungen und Schutzschilde an den Kassen. Um zu großen Andrang und Warteschlangen zu vermeiden, haben viele Betriebe auf jede Werbung verzichtet.

Corona-Krise in Bayern: Markus Söder mit zweiter Regierungserklärung

Einen Monat nach der ersten Regierungserklärung zum Coronavirus will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch am Montag (10 Uhr) im Landtag über die Folgen der Pandemie sprechen. Im Fokus dürften dabei die in der vergangenen Woche vom Kabinett beschlossenen - und ab heute geltenden - Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen stehen.

Der Freistaat geht bei der Abkehr der Corona-Beschränkungen langsamer vor, als die restlichen Bundesländer. Söder begründete dies mehrfach mit der besonderen Lage, in der Bayern in der aktuellen Krise stecke. In keinem anderen Bundesland sind mehr Infektionen und auch mehr Todesfälle aufgrund von Sars-CoV-2 bekannt.

Nach Söder-Regierungserklärung zu Corona - Auch Kritik dürfte Thema sein

Nach der Regierungserklärung stehen im Plenum auch noch Beratungen zum Nachtragshaushalt sowie zu anderen Gesetzesvorhaben der Staatsregierung während der Corona-Pandemie an. Der zweite Nachtragshaushalt in wenigen Wochen ist notwendig, da der Freistaat seine Finanzhilfen für die Wirtschaft deutlich erhöhen will. In Summe sieht der Rettungsschirm ein Volumen von 60 Milliarden Euro vor.

Dabei dürfte auch die jüngste Kritik des Obersten Rechnungshofes zur Sprache kommen. Die Behörde hatte unter anderem moniert, dass zur Finanzierung des im Rettungsschirm geplanten Bayern-Fonds Schulden in einem Extrahaushalt aufgenommen werden sollen und nicht direkt im Staatshaushalt. Ein solcher Schattenhaushalt entziehe sich der wichtigen parlamentarischen Kontrolle.

kam/dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Sven Hoppe