Corona in Bayern: Söder kündigt weitreichende Konsequenzen für DEN Hotspot im Freistaat an

Neue Weichen für die Corona-Bekämpfung in Bayern wurde bei einer Sitzung des CSU-Parteivorstands gestellt. Markus Söder äußerte sich anschließend auf einer Pressekonferenz.

Der CSU-Vorstand kam am Montagvormittag (19. Oktober) zu einer Sitzung zusammen, um über die weitere Corona*-Strategie zu beraten.

Markus Söder nahm von Nürnberg aus in einer Videoschalte teil und äußerte sich anschließend in einer Pressekonferenz.

Unter anderem sprach er dabei über das weitere Vorgehen in dem größten bayerischen Corona*-Hotspot, dem Landkreis Berchtesgadener Land*.

12.14 Uhr: Die offizielle Pressekonferenz ist nun beendet. Auf Nachfrage von Journalisten betont Markus Söder, dass die Demokratie nicht Pause mache - das Parlament tage weiterhin. Ob die CDU im Dezember einen Parteitag machen werde, entscheide sie selbst, so Söder. „Es darf keine Privilegien für Politiker geben, bei allem Verständnis für Parteizwänge“, mahnt er. Die CSU hätte ihren Parteitag aber bereits „bewusst verschoben“.

12.10 Uhr: Nun ergreift Markus Blume das Wort. Man stehe einheitlich hinter dem Kurs von „Vorsicht und Umsicht“ von Markus Söder, so der Generalsekretär. Am Mittwoch werde es von Markus Söder eine Regierungserklärung im Landtag geben. Demokratie dürfe aber auch in Zeiten von Corona* nicht pausieren, so Blume weiter. Auch hier müsse aber Vorsicht und Umsicht an erster Stelle stellen.

12.08 Uhr: Söder möchte keinen „Generalvorwurf“ gegenüber jungen Menschen, betont er. Man müsse aber die „besonders Schwachen und Gefährdeten“ schützen. Söder appelliert an die Solidarität und betont die Wichtigkeit des aktuell geltenden Maßnahmenpakets.

Nach CSU-Sitzung: Kommen weitreichende Konsequenzen für Bayerns Hotspots? Söder JETZT erneut live

12.05 Uhr: Partys seien weiterhin ein großes Problem. Für „professionelle Veranstalter“ drohen besonders hohe Bußgelder, so Söder. Weiterhin plädiert Söder für eine nationale Lösung bei den Corona-Regeln. Auch die FDP solle noch einmal darüber nachdenken. „Mehr Einheitlichkeit“ sei wichtig, so Söder. In den nächsten Wochen gehe es vor allem um Solidarität - nicht um „Staatshierarchie“.

Update vom 19. Oktober, 12.03 Uhr: Die Pressekonferenz mit Markus Söder und Generalsekretär Markus Blume beginnt nun. „Wir sind sehr besorgt, weil die Zahlen überall nach oben gehen“, so Söder. Zunächst äußert sich der Ministerpräsident zum Landkreis Berchtesgadener Land als trauriger Spitzenreiter bei den Corona-Neuinfektionen*. Dort werde es wohl umfassende Maßnahmen geben müssen.

Update vom 19. Oktober, 11.46 Uhr: Um 12 Uhr wird es nach der CSU-Kabinettssitzung mit Markus Söder eine Pressekonferenz geben. Alle wichtigen Entwicklungen verfolgen Sie hier im Live-Ticker.

Coronavirus in Bayern: Söder äußert sich zu Weihnachten - „Nächste Bewährungsprobe kommt jetzt“

Update vom 19. Oktober, 11.20 Uhr: Söder hat sich auch zum Thema Weihnachten geäußert. „Entweder schaffen wir es, in den nächsten vier Wochen wieder die Zahlen unter Kontrolle zu bekommen - oder es wird sehr schwierig“, sagte der bayerische Ministerpräsident nach Teilnehmerangaben in einer Schalte des CSU-Vorstands in Nürnberg. „Dann wird es ein einsames

Weihnachten.“ Er habe aber immer noch Hoffnungen. „Die nächste Bewährungsprobe kommt jetzt“, betonte er.



„Wir wollen keinen zweiten Lockdown - aber ein zweiter Lockdown ist denkbar. Er ist aber verhinderbar durch unsere Maßnahmen“, so Söder weiter. Die Lage sei unschön und die kommenden Monate würden nicht einfach. „Es steht und fällt mit dem Mitmachen der Bevölkerung.“

Wir brauchen klare einheitliche Regeln in Deutschland. Bei hohen Corona-Zahlen brauchen wir eine nationale Maskenpflicht in Schulen, auf belebten öffentlichen Plätzen und bei der Arbeit, wenn Abstandhalten nicht möglich ist. Die Maske ist ein kleines Mittel mit großer Wirkung. — Markus Söder (@Markus_Soeder) October 19, 2020

Coronavirus in Bayern: Söder fordert bundesweit einheitliche Regeln - Maskenpflicht auch am Arbeitsplatz?

Update vom 19. Oktober, 10.25 Uhr: Wie CSU-Chef Markus Söder in einem Pressestatement bekannt gab (siehe Update von 9.51 Uhr), fordert er bundesweit einheitliche Regeln - und in Regionen mit hohen Corona-Zahlen eine Maskenpflicht auch am Arbeitsplatz. „Wir brauchen eine allgemeine Maskenpflicht national“, so Söder.

Bei mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen solle eine Maskenpflicht auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen und in Schulen gelten. In Grundschulen und Horten ab der Marke 50, forderte der Ministerpräsident. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 solle zudem eine bundesweite Maskenpflicht auch am Arbeitsplatz gelten, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können.

Bislang sei Deutschland ohne einen neuen Lockdown ausgekommen, sagte Söder. Wenn dies so bleiben solle, müsse man nun „ernsthaft gemeinschaftliche Maßnahmen ergreifen“. Wenn es nicht gelinge, die Infektionszahlen zu drücken, könnten Kontakte nicht mehr nachverfolgt werden. Und wenn Kontakte nicht mehr nachverfolgt werden könnten, brauche es am Ende Kontaktbeschränkungen. „Das ist dann die Vorstufe eines Lockdowns“, warnte er. Den wolle keiner. „Aber wir nähern uns dieser Situation wieder mit großen Schritten in ganz Deutschland.“

Nach der Sitzung des CSU-Vorstands will Söder um 12 Uhr erneut vor die Presse treten.

Corona in Bayern: Söder kommt vor CSU-Sitzung sofort zu schwierigstem Thema: „Nähern uns mit großen Schritten“

09.55 Uhr: Das offizielle Pressestatement von Markus Söder ist nun beendet. Um 12 Uhr findet eine Pressekonferenz mit Generalsekretär Markus Blume statt. Alle Entwicklungen verfolgen Sie hier weiter im Live-Ticker.

Coronavirus in Bayern: Nächste Verschärfungen? Söder spricht vor CSU-Sitzung - JETZT live

09.51 Uhr: Söder kündigt für kommenden Mittwoch (21. Oktober) eine Regierungserklärung an. „Auf Dauer wird es schwer sein, weitere Einschränkungen zu verhindern“, sagt der Ministerpräsident. Die Linie in Bayern sei in Deutschland „die konsequenteste“. Nun im Winter stehe man vor neuen Herausforderungen. Zu Beginn der Pandemie gab es „mehr Einigung“, so Söder.

09.47 Uhr: Markus Söder spricht nun. Es müssen gemeinsame Maßnahmen ergriffen werden, so der Ministerpräsident. „Die zweite Welle wird wesentlich schwieriger als die erste Welle“, sagt er. Nun brauche es mehr Einheitlichkeit in Deutschland. „Wir brauchen national eine allgemeine Maskenpflicht“, so Söder weiter. In Schulen brauche man - wie bereits in Bayern - einheitliche Maskenregeln. In Schulen und Kitas sei das, neben regelmäßigem Lüften, ein wirksames Mittel. Auch an öffentlichen Plätzen sowie am Arbeitsplatz, wenn Abstandhalten nicht möglich ist, brauche es Masken. „Für Deutschland brauchen wir dringend einheitliche Regeln.“

Update vom 19. Oktober, 9.20 Uhr: Verkündet Markus Söder am heutigen Montag neue Verschärfungen? Der CSU-Chef äußert sich in Kürze mit einem Pressestatement zur Corona-Krise. Alle Entwicklungen verfolgen Sie hier im Live-Ticker.

CSU-Vorstand trifft sich zu Corona-Sitzung: Verkündet Söder die nächsten Verschärfungen?

Erstmals seit dem großen Internet-Parteitag der CSU* kommt an diesem Montag (10.00 Uhr) der Parteivorstand wieder zu einer Sitzung zusammen - zumindest per Videoschalte. Dominierendes Thema ist einmal mehr die aktuelle Corona-Lage in Bayern und Deutschland. Im Vorfeld der Konferenz wird es ein Pressestatement des CSU-Vorsitzenden Markus Söder um 9.45 Uhr geben.

CSU-Vorstands-Sitzung: Söder will Weichen für Corona-Bekämpfung stellen

Es ist davon auszugehen, dass die CSU-Spitze nicht nur die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz in der vergangenen Woche erneut diskutiert, der Fokus von Parteichef Markus Söder dürfte auch auf möglichen Weichenstellungen für die kommenden Wochen liegen. Nach der Kabinettssitzung am Donnerstag hatte Söder erklärt, dass weitere Verschärfungen in der Corona-Bekämpfung* notwendig werden könnten, sollten die Fallzahlen nicht bald eingedämmt werden.

Corona-Ampel für Bayern: Die Regeln sind einheitlich und verständlich. Je nach regionalem Inzidenzwert gilt mehr Maske, weniger Alkohol und weniger Feiern. Corona lässt sich nur durch die Beschränkung von Kontakten eindämmen und kontrollieren. pic.twitter.com/stJeOit3gM — Markus Söder (@Markus_Soeder) October 15, 2020

Im Gegensatz zu den normalen Vorstandssitzungen wird Söder dieses Mal nicht in der Münchner Parteizentrale sein. Ausnahmsweise findet auch die anschließende Pressekonferenz mit Generalsekretär Markus Blume in Nürnberg statt. (dpa)

