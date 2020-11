Corona in Bayern: Bitteres Urteil für Gastro - München richtet besondere Bitte an seine Bürger

Trotz stetig steigender Corona-Zahlen in Bayern hält Söder am Präsenzunterricht fest. In München stellen die Infektionszahlen das Gesundheitsamt vor eine große Herausforderung.

In Bayern steigen die Corona*-Fallzahlen trotz Lockdown weiter an.

Ministerpräsident Söder bekräftigte nochmal, dass Schulen und Kitas geöffnet bleiben.

Die Stadt München richtet sich in einer Nachricht direkt an ihre Bürger.

Update vom 5. November, 14.46 Uhr: Dass der Teil-Lockdown bei Gastronomen auf wenig Gegenliebe stieß, ist bekannt. Viele von ihnen zogen vor Gericht, um die Einschränkungen für ihre Branche zu kippen. Jetzt hat das Bayerische Verwaltungsgericht in München einen Eilantrag gegen die Schließung von Gaststätten und das Beherbergungsverbot von Touristen abgewiesen. Die Regelungen seien „nicht offensichtlich rechtswidrig“, erklärte das Gericht am Donnerstag. Eine Hotelkette hatte gegen die jüngsten Corona-Maßnahmen geklagt.

Durch das Urteil ist aber kein Präzedenzfall entstanden. Und auch an den Zweifeln des Senats an der Grundlage der beschlossenen Maßnahmen hat es wenig geändert. Bei einem Eilverfahren müsse aber eine Folgenabwägung getroffen werden und dabei überwiege „im Hinblick auf die enorm steigenden Infektionszahlen das Schutzgut Leben und Gesundheit einer Vielzahl von Menschen die betroffene freie wirtschaftliche Betätigung.“ Die Maßnahmen seien nicht offensichtlich unverhältnismäßig - auch deswegen, weil für die betroffenen Betriebe Entschädigungen angekündigt worden seien.

Coronavirus in Bayern: Freistaat meldet 3636 neue Fälle

(Erstmeldung) München - Die Corona-Zahlen in Bayern sind, trotz des „Lockdown light“, der seit Anfang der Woche gilt, immer noch konstant hoch. Für Deutschland hat das Robert-Koch-Institut* (RKI) am Donnerstag (5. November, 0 Uhr) einen Rekordanstieg von 19.900 positiven Testfällen gemeldet. Der Anteil Bayerns daran sind 3636 infizierte Personen. Nachdem nun das Gastronomiegewerbe, die Freizeitaktivitäten und die Kulturbranche runtergefahren wurden, richten viele ihre Augen auf Schulen und Kitas. Am Mittwoch fand deshalb ein virtueller Corona-Schulgipfel statt.

Corona in Bayern: Schulschließungen sind nur im äußersten Notfall eine Option

Kommende Woche sind in Bayern die Herbstferien wieder vorbei. Dann wird sich zeigen, wie Corona*-Lockdown und offene Schulen miteinander harmonieren. Und obwohl es an Vorschlägen für eine Anpassung des Schulbetriebs an die Infektionslage nicht mangelt - beispielsweise wurden gestaffelte Unterrichtszeiten oder getrennte Klassen ins Spiel gebracht - bleiben Ministerpräsident Söder (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ihrer Linie treu. Selbst in Corona-Hotspots sollen Schulen nicht automatisch auf Distanzunterricht umstellen, sondern es müsse von Schule zu Schule individuell entschieden werden, sagte Söder am Donnerstag nach dem Schulgipfel*.

Die nächsten Tage brauchen wir Geduld und gute Nerven. Die Corona-Maßnahmen wirken nach frühestens zwei Wochen. Dann können wir erste Bilanz ziehen. Wir haben bewusst einen milderen Lockdown als im Frühjahr mit klarer Priorität für Schule, Kita und Arbeit. — Markus Söder (@Markus_Soeder) November 5, 2020

Der individuelle Umgang mit den Schulen ist auch die größte Neuerung, die bei dem Gipfel, an dem Eltern, Lehrer, Schulvertreter und Kommunen teilnahmen, entschieden wurde. Es gebe keine fixen Corona-Inzidenzwerte*, bei denen Bildungseinrichtungen geschlossen werden müssten, erklärte Söder. Entscheidend sei nur, ob es an einer Schule ein Infektionsgeschehen gebe oder nicht. Und er fügte hinzu: „Schule und Kita bleiben in Bayern geöffnet.“ Er gab auch bekannt, dass sowohl der Druck durch Leistungsnachweise sowie das Vorrücken in die nächste Jahrgangsstufe an die Corona*-Situation angepasst werden sollte. Lehrpläne könnten in Einzelfällen ebenfalls nachjustiert werden. „Ziel ist, dass aus einem nicht normalen Schuljahr trotzdem ein faires Schuljahr wird“, sagte der Ministerpräsident.

Coronavirus in Bayern: München richtet kuriose Bitte an seine Bürger

Die Corona-Lage in München ist ebenfalls angespannt. Die Stadt meldete am Dienstag (3. November) den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert (146,3) seit Beginn der Corona-Pandemie. 354 neue Fälle gab es in der Landeshauptstadt im Vergleich zum Vortag. Diese hohe Anzahl an Neuinfektionen stellt die Behörden jetzt vor große Herausforderungen. Übrigens sind die Bewohner der größten Stadt Bayerns aber zufrieden mit der Leistung ihrer Kommunalpolitiker*.

In #München wurden für Dienstag, 3. November, 354 neue #Coronavirus-Fälle bestätigt. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 146,34 (LGL, Stand 4.11.). Mehr Infos unter https://t.co/gy6AlreVKK pic.twitter.com/zyFC3M5ThP — Stadt München (@StadtMuenchen) November 4, 2020

Die Stadt richtete sich deshalb direkt an ihre Bürger: „Aufgrund der hohen Anzahl an täglichen Neuinfektionen kann es aktuell zu Verzögerungen bei der Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt kommen. Bitte informieren Sie deshalb Ihre Kontaktpersonen über Ihre Covid-19-Infektion. Das Gesundheitsamt wird sich so bald wie möglich bei Ihnen melden.“ Das heißt, positiv getestete Menschen müssen jetzt neben der Gesundheitsbehörde auch die möglichen Kontaktpersonen informieren. Besonders schwierig gestaltet sich das dann, wenn man zahlreichen Fremden in den Öffentlichen Verkehrsmitteln zusammen war. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

