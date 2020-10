Corona in Bayern: Immer mehr Kreise „dunkelrot“ - Folgt Söder heute Merkels „Lockdown light“-Plan?

In zwei bayerischen Kreisen gilt ein faktischer Corona-Lockdown. Nun berät sich das Kabinett. Anschließend informiert Markus Söder bei einer Pressekonferenz.

Die Corona-Zahlen steigen auch im Freistaat, in zwei Kreisen gilt bereits ein faktischer Lockdown.

Das bayerische Kabinett berät sich. Um 13 Uhr gibt es eine Pressekonferenz mit Markus Söder.

Update vom 27. Oktober, 10.56 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in Augsburg* weiter an - trotz verschärfter Schutzmaßnahmen. Wie Bayerns drittgrößte Stadt am Dienstag berichtete, ist der Wert pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen auf knapp 218 geklettert, am Vortag lag er noch bei rund 205. Damit droht weiterhin ein neuer Lockdown in der schwäbischen Stadt.



Die Stadtverwaltung hatte zuvor angekündigt, die Entwicklung bis zur Wochenmitte beobachten zu wollen. Dann soll in Abstimmung mit der Bezirksregierung und der Staatsregierung in München über mögliche weitere Maßnahmen entschieden werden.

Rosenheim reißt 200er-Marke: Droht Corona-Lockdown wie im Kreis Rottal-Inn?

Die Stadt Rosenheim hat laut Robert-Koch-Institut (RKI) mittlerweile die 200er-Marke gerissen. Die Zahl der Neuinfektionen lag laut RKI am Dienstag bei 217,1. „Die Stadtspitze steht in ständigem Austausch mit den Gesundheitsbehörden“, sagte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage. Derzeit gelten in Rosenheim die bayernweiten Corona-Maßnahmen für Städte und Landkreise, in denen die Corona-Ampel auf dunkelrot gesprungen ist. Das ist bei mehr als 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen der Fall.



„Der nächste Schritt wären dann in der Tat Lockdown-Maßnahmen wie in Rottal-Inn oder im Berchtesgadener Land“, sagte der Sprecher. „Wir haben da aber noch nichts in aktueller Planung.“ Er könne allerdings nicht ausschließen, dass sich daran in den kommenden Tagen oder sogar im Laufe des Tages noch etwas ändere. Konkrete Infektionsherde gebe es in der Stadt nicht. „Es ist der Klassiker: diffuses Infektionsgeschehen.“

Corona in Bayern: Immer mehr Kreise „dunkelrot“ - Folgt Söder heute Merkels „Lockdown light“-Plan?

Erstmeldung vom 27. Oktober, 8.57 Uhr: München - Wegen rasant steigender Corona*-Zahlen gelten im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn seit Dienstag (Mitternacht) strenge Ausgangsbeschränkungen. Die 120.000 Menschen aus der Gegend dürfen ihre Wohnung nur noch aus triftigen Gründen verlassen, wie das Landratsamt mitteilte. Dazu zählen die Arbeit und Einkäufe, aber auch Sport an der frischen Luft.

Schulen und Kitas bleiben für die nächsten zehn Tage geschlossen. Die Gastronomie darf nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten. Anders als im Frühjahr bleiben allerdings viele Geschäfte geöffnet.

Coronavirus in Bayern: Regierung will Lockdown vermeiden - Söder äußert sich bei Pressekonferenz

Am Dienstag ist das Coronavirus auch wieder Thema im bayerischen Kabinett. Vor der nächsten Ministerpräsidenten-Konferenz am Mittwoch (28. Oktober) dürfte dabei im Zentrum stehen, wie die ungebremste Ausbreitung des Virus gestoppt werden kann. Ziel der Staatsregierung um Ministerpräsident Markus Söder (CSU*) ist es, durch frühzeitiges regionales Handeln einen landesweiten Lockdown zu verhindern.

Um 13 Uhr wird es dazu in München* eine Pressekonferenz geben. Markus Söder* informiert dabei gemeinsam mit Gesundheitsministerin Melanie Huml, Wissenschaftsminister Bernd Sibler sowie Kultusminister Michael Piazolo über die Ergebnisse der Kabinettssitzung.

Coronavirus in Bayern: Beschlüsse aus Berlin durchgesickert? Droht ein „Lockdown light“?

Indes sollen bereits erste Beschlüsse aus Berlin durchgesickert sein, die wohl im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch (28. Oktober) beschlossen werden könnten. Kanzlerin Angela Merkel würde Medienberichten nach einen „Lockdown-Light“ als einzige Möglichkeit sehen, um den derzeitigen Verlauf anzuhalten. Die Maßnahme würde dann etwa das Schließen von Gastronomie und Hotellerie vorsehen, sowie eine drastische Kontaktbeschränkung. Folgt Söder heute dieser Einschätzung? Möglicherweise lässt der CSU-Chef bei der Pressekonferenz schon etwas durchblicken.

Corona-Ampel bei 28 von 96 Kreisen in Bayern auf dunkelrot: Rottal-Inn, Augsburg und Schweinfurt mit hohen Zahlen

Am Montag (26. Oktober) zeigte die bayerische Corona-Ampel* für 28 von 96 Kreisen und kreisfreien Städten Dunkelrot, weil es dort zuletzt mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gab. Im Landkreis Rottal-Inn lag der Sieben-Tage-Wert* laut Robert-Koch-Institut* (RKI) am Dienstagmorgen bei 239. Auch Städte wie Augsburg und Schweinfurt haben besonders hohe Zahlen und kratzten bereits an der 200er-Marke.

Rottal-Inn ist nach Berchtesgaden schon der zweite Landkreis im Freistaat, in dem das öffentliche Leben wieder drastisch eingeschränkt wird. In anderen Bundesländern gibt es bisher keine vergleichbaren Maßnahmen. Unternehmer aus dem Berchtesgadener Land haben nun eine Klage gegen das Landratsamt und den Freistaat Bayern eingereicht. In dem Eilantrag beim Verwaltungsgericht in München, der der „Passauer Neuen Presse“ (Dienstag) vorliegt, wird unter anderem argumentiert, die Maßnahmen seien nicht ausreichend begründet. Der sogenannte Lockdown sei unverhältnismäßig.

Söder macht Ankündigung wahr: Seit Freitag (23. Oktober) neue Corona-Regeln in Bayern

Corona-Lockdown im Berchtesgadener Land: Unternehmer klagen - „Exempel statuiert“

Rechtsanwalt Frank Starke aus Bad Reichenhall kritisiert dem Medienbericht zufolge, dass sämtliche Hotellerie- und Gastronomiebetriebe trotz ihrer Hygienekonzepte schließen mussten. Es gebe keine Begründung, auch den Betrieb draußen zu untersagen. Bayern könne nicht „die gesamte Branche in Sippenhaft“ nehmen. Mildere Maßnahmen, um die steigenden Corona*-Zahlen zu senken, seien nicht geprüft worden. Stattdessen sei ein „Exempel statuiert“ worden. Mike Rupin, der Vorsitzende des Reichenhaller Unternehmerforums, hat die Klage laut „PNP“ initiiert. Dahinter stehen mehr als 150 Unternehmer aus dem Landkreis und Verbände. Da ein Betroffener klagen müsse, laufe der Eilantrag unter dem Namen von Sylvia und Dirk Finsel. Sie betreiben eine Pension in Bad Reichenhall.

Der Landrat des Landkreises Rottal-Inn, Michael Fahmüller, sieht in der Nähe zu Österreich einen der Gründe für die enorm gestiegenen Corona-Zahlen. *„Das muss man offen sagen“, sagte er - auch wenn man diesen Zusammenhang jedoch nicht beweisen könne. In dem Nachbarland seien die Maßnahmen lange Zeit nicht so streng gewesen wie in Bayern. Am Dienstag steht ein Treffen von Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) mit Österreichs Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) an - das Thema könnte dort zur Sprache kommen. (kam/dpa) *Merkur.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

