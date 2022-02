Söder dringt auf Lockerungen in Bayern - Aiwanger legt nach und wird konkret

Von: Katarina Amtmann, Tanja Kipke

Ministerpräsident Markus Söder will endlich die Corona-Regeln lockern - und das bundesweit. Zustimmung erhält er von der Bundesärztekammer. Alle News im Ticker.

Markus Söder* fordert Lockerungs-Plan trotz hoher Inzidenzzahlen (siehe Update 3. Februar, 6.50 Uhr).

Freie-Wähler-Chef Aiwanger legt nach (siehe Update vom 3. Februar, 10.11 Uhr).

Update vom 3. Februar, 10.11 Uhr: Erst hatte Markus Söder Lockerungen gefordert (siehe vorheriges Update), nun legt sein Vize nach. Bayerns stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat sich ebenfalls für baldige Lockerungen der Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen sagte er, man müsse die „Rückkehr zur Normalität vollziehen“. Er forderte Lockerungen, sobald es die Situation in den Krankenhäusern zulasse.

Söder fordert Lockerungen der Corona-Maßnahmen - Aiwanger legt nach

Aktuell werde intensiv gefordert, die Sperrstunde zu lockern oder gleich ganz aufzuheben, sagte der Freie-Wähler-Chef der Zeitung. Auch die aktuellen strengen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte wie für Ungeimpfte und das Verbot von körpernahen Dienstleistungen wie den Friseurbesuch für Ungeimpfte könne man nicht monatelang aufrechterhalten, wenn die Intensivbelegung weiter deutlich sinke, so Aiwanger.

Söder dringt auf Lockerungen in Bayern: „Wir können keine Freiheitseinschränkung mehr begründen“

Update vom 3. Februar, 6.50 Uhr: In der Debatte um die Lockerungen von Corona-Beschränkungen macht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Druck. Der CSU-Vorsitzende forderte in der „Bild“-Zeitung (Donnerstag) „konsequente Öffnungsschritte“. Söder schlug vor: „Mit einer FFP2-Maske können wir auf die 2G-Regel im Handel verzichten. Man hält sich nur kurz in Geschäften auf. Das könnte man bundesweit umsetzen.“ In der Gastronomie könne man die 2G-Regel (also: geimpft oder genesen) beibehalten, aber auf einen zusätzlichen Test verzichten. Zudem könnten wieder mehr Zuschauer in Stadien zugelassen werden. Als Grundsatz solle gelten: „Wo FFP2-Masken getragen werden, kann man Kontaktbeschränkungen runterfahren.“

Die Bundesärztekammer sprach sich ebenfalls für einen Stufenplan bei möglichen Lockerungen aus. „Wenn sich das Infektionsgeschehen so entwickelt, wie von Epidemiologen prognostiziert, werden die Fallzahlen von Ende Februar an allmählich sinken“, sagte der Präsident der Kammer, Klaus Reinhardt, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Donnerstag). „Bund und Länder sollten deshalb vorbereitet sein und möglichst schon jetzt Stufenpläne für Öffnungen vorbereiten, die dann hoffentlich bald umgesetzt werden können.“

Corona in Bayern: Höchste Inzidenz bei fast 2700 - kein Abklingen in Sicht

Die Corona-Zahlen steigen derweil auch im Freistaat weiter an. Am Donnerstag (RKI, Stand 3.48 Uhr) liegt die Inzidenz dort bei rund 1550. Eine einhundertprozentig genaue Angabe ist derzeit nicht möglich, da die Gesundheitsämter und das RKI mit der Flut an Neuinfektionen seit Beginn der Omikron-Welle überlastet sind. Die Tendenz zeigt jedoch immer noch einen täglich starken Anstieg. Inzidenz-Spitzenreiter in Bayern ist nach wie vor der Landkreis Dachau. Er liegt deutschlandweit auf Platz Zwei mit einer Inzidenz von 2630,9. Es folgen im Freistaat die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen (2281,8), Erding (2179,4), Starnberg (2170,4) und die Stadt Nürnberg (2148,4).

Update vom 2. Februar, 15.31 Uhr: Die Corona-Infektionen unter Kindern und Jugendlichen häufen sich. Lehrerinnen und Lehrer werden nicht verschont, sodass Schulen teils in Personalnot geraten. Zumindest manche Schulen in Bayern haben wegen hoher Corona-Infektionszahlen bei Lehrkräften inzwischen große Probleme mit Unterrichtsausfall. In München und Umland haben mehrere Schulen die Eltern in den vergangenen Tagen über die vielen Krankheitsfälle informiert, in Nürnberg gibt es dem Vernehmen nach ähnliche Schwierigkeiten. So schreibt eine Münchner Grundschule von „extremer Personalnot“, der Unterricht wurde deswegen reduziert. An diesem Donnerstag soll Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) dem Bildungsausschuss über die Situation Bericht erstatten.

Omikron in Münchner Schulen: Zahlreiche Schüler und Lehrer infiziert

Nach Angaben des Kultusministeriums konnten am Mittwoch 1,9 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer wegen eines positiven Corona-Tests nicht unterrichten - ein Mehrfaches der Quote vom 12. Januar, als 0,57 Prozent der Lehrer coronapositiv gemeldet waren. Aktuell ist ein weiteres halbes Prozent der bayerischen Lehrkräfte in Quarantäne. Informationsschreiben an die Eltern haben mehrere Schulen versandt, mit unterschiedlicher Dramatik. So informiert eine weitere Münchner Schulleiterin die Eltern schlicht, dass die gestiegenen Infektionszahlen weder vor den Schülerinnen und Schülern noch vor den Lehrkräften Halt machten.

Manchen Schulen ist es inzwischen nicht mehr möglich, Vertretungsunterricht zu organisieren, die Kinder werden dann vorzeitig nach Hause geschickt. „Leider steigt die Krankheitsquote auch im Lehrerkollegium weiter an“, schreibt ein Gymnasialdirektor aus dem Münchner Umland. „Infolgedessen können wir das Vertretungskonzept aktuell nicht mehr in der gewohnten Weise umsetzen, so dass Ihr Kind in den kommenden Tagen ggf. früher als gewohnt nach Hause kommt.“

Trotz hoher Inzidenzzahlen: Söder fordert Stufenplan zu zeitnahen Lockerungen

Update vom 2. Februar, 10.54 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Bayern steigt weiter. Am Mittwochmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) einen Wert von gut 1451 Neuinfektionen binnen sieben Tagen und 100 000 Einwohnern für den Freistaat. Das ist ein Plus von rund 30 im Vergleich zum Dienstag. Trotz der steigenden Inzidenz fordert Ministerpräsident Markus Söder einen Stufenplan für zeitnahe Erleichterungen bei den Beschränkungen im Kampf gegen die Omikron-Welle. Obwohl die Inzidenzzahlen stiegen, erhöhe sich die Krankenhausbelegung nicht in gleicher Weise, sagte Söder am Mittwoch in Berlin zum Auftakt der zweitägigen Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Er ergänzte: „Weil die Omikron-Wand zwar steil, aber doch vielleicht eine Wand mit Türen und Fenstern ist in eine hoffnungsvollere Zukunft, brauchen wir neben dem Konzept Vorsicht auch das Konzept Augenmaß und Hoffnung.“

Für ihn ergebe sich „eindeutig das Bild: Eher früher mit Erleichterungen beginnen, Stück für Stück“, sagte Söder. Es werde nicht den Tag geben, an dem alles aufgehoben werde. „Aber wir brauchen einen Weg aus der Pandemie“, deswegen sei ein Stufenplan verantwortbar. Nötig sei eine klare Empfehlung des Expertenrates der Bundesregierung. Die hohe Inzidenzzahl sei nicht mehr verlässlich, da das RKI die Zahlen etwa wegen der schwerer werdenden Kontaktnachverfolgung schätze. „Wir können mit dieser Inzidenz keine Freiheitseinschränkung begründen“, sagte Söder. Es müsse nicht nur die virologische, sondern auch die soziale, psychologische und ökonomische Seite berücksichtigt werden, sagte Söder. Die Maske sei ein wichtiger Schutz, allein mit ihr werde im Handel oder bei mehr Zuschauerzahlen im Sport und in der Kultur viel mehr Freiheit möglich sein. Den Menschen müsse Hoffnung in der schwierigen Zeit vermittelt werden.

Corona in Bayern: Holetschek nach wie vor für eine Verlängerung des Genesenenstatus

Update 2. Februar, 9.42 Uhr: Mitte Januar wurde der Genesenenstatus überraschend von sechs auf drei Monate nach positivem PCR-Ergebnis verkürzt. Danach hagelte es viel Kritik - auch vom bayerischen Gesundheitsminister Holetschek. Die Diskussion um den Genesenenstatus geht nun weiter. Die Staatsregierung hatte am Montag bei der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) einen Antrag auf Verlängerung des Corona-Genesenenstatus gestellt - allerdings ohne Erfolg. Momentan liegt dieser weiterhin bei nur drei Monaten.

Laut Holetschek stimmten sechs Länder für den Vorstoß aus Bayern, die übrigen dagegen. Das berichtet der BR. Nach der gestrigen Kabinettssitzung, bekräftigte Holetschek nochmal, dass für ihn das Thema noch nicht endgültig geklärt sei. „Ich halte das nach wie vor für ein sehr schwieriges Thema“, sagte er bei einer Pressekonferenz. „Wir werden jetzt noch mal sehr genau bewerten, was für Optionen insgesamt da sind.“ Auf die Frage nach einem möglichen Sonderweg Bayerns bezüglich des Genesenenstatus sagte er: „Man muss natürlich aufpassen, dass die Verwirrung nicht insgesamt noch größer wird.“

Trotz Omikron: Aufschiebbare OPs in Schwaben wieder erlaubt

Update vom 1. Februar, 20.03 Uhr: Während in Oberbayern wegen Corona in vielen Klinken aufschiebbare Operationen ausgesetzt bleiben, darf in Schwaben wieder zum Skalpell gegriffen werden. Aufschiebbare stationäre Behandlungen seien in Schwaben seit Dienstag wieder zulässig. Das teilte die Regierung von Schwaben mit. Das hätten die drei Ärztlichen Leiter Krankenhauskoordinierung für Schwaben entschieden.

Es müsse aber sichergestellt sein, dass die dadurch in Anspruch genommenen Betten binnen vier Tagen wieder zur Verfügung stünden, wenn dies für eine steigende Zahl von Covid-19-Patienten, für Notfallbehandlungen und nicht verschiebbare Eingriffe nötig sei. Diese Anordnung gelte vorläufig bis Ende Februar. Sie könne widerrufen werden, wenn sie zur Freihaltung stationärer Kapazitäten nicht mehr erforderlich sei.

Im November waren wegen der steigenden Corona-Zahlen in den meisten Regierungsbezirken medizinisch aufschiebbare stationäre Behandlungen in bestimmten Krankenhausern untersagt worden. In Schwaben galt das bis 31. Januar. Die Regierung von Oberbayern hatte hingegen am Montag 76 Kliniken im Regierungsbezirk weiter verpflichtet, von unter medizinischen Aspekten nicht sofort notwendigen Behandlungen abzusehen. Das gilt noch bis Ende Februar.

Lage bleibt angespannt - Söder-Regierung lenkt nach Kritik an Corona-Regel ein

Erstmeldung vom 1. Februarr, 15.22 Uhr: München - Viel Kritik hatte es zuletzt an den Corona*-Regeln an Bayerns Schulen gegeben. Nun werden diese in einem Punkt angepasst: Bei größeren Ausbruchsgeschehen können Schulleiter künftig ganze Klassen nach Hause und in den Distanzunterricht schicken, und zwar für fünf Tage. Sie müssen in diesen Fällen dann nicht mehr auf eine entsprechende Anweisung des Gesundheitsamtes warten, sondern können eigenständig handeln. Das teilte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung mit, bei der auch einige Schulleiter zugeschaltet waren. Von einer „gravierenden Häufung“ von Corona-Fällen sei auszugehen, wenn rund 50 Prozent der Schüler einer Klasse betroffen seien, sagte der Freie-Wähler-Politiker weiter.

Söder-Regierung reagiert auf Corona-Kritik

Formal handelt es sich dabei dann nicht um eine förmliche Quarantäne-Anordnung für die Klasse beziehungsweise die übrigen Kinder - dafür bleibt weiterhin allein das Gesundheitsamt zuständig. Die Schulleiter können aber künftig entscheiden, ob bestimmte Klassen wegen vieler Corona-Fälle in den Distanzunterricht wechseln müssen. Das kann und soll dann deutlich früher geschehen, als es angesichts der massiven Überlastung vieler Gesundheitsämter derzeit oft möglich ist. Schüler, die positiv getestet werden, müssen auch weiterhin, wie bisher, umgehend nach Hause und in Isolation.

Damit lenkt das Kultusministerium nach viel Kritik von Lehrer-, Eltern- und Schülerverbänden ein. Zuletzt nämlich hatte das Ministerium in einem Schreiben an Schulen und Eltern nicht nur betont, dass allein das zuständige Gesundheitsamt entscheide, wer in Quarantäne müsse, sondern auch explizit festgehalten: „Bis zu einer möglichen Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt besuchen die übrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse weiter den Unterricht.“ Daran hatte sich die teils deutliche Kritik entzündet - weil manche Schulen offenbar durchaus zuvor eigenständiger gehandelt hatten.

Bayern: Sieben-Tage-Inzidenz steigt - Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus auch

Die Corona-Lage in Bayern bleibt derweil weiter angespannt, die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 1421,7 gestiegen. Die Zahl der Corona-Patienten in Bayerns Krankenhäusern steigt ebenfalls sehr schnell - allerdings nur auf den Normalstationen. Bei den schwer kranken Intensivpatienten gibt es bisher keine vergleichbare Zunahme, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU*) bei der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung erklärte.

Demnach ist die Zahl der Corona-Patienten auf den Normalstationen im Zuge der Omikron-Welle innerhalb einer Woche von 475 auf 657 gestiegen - das entspricht einem raschen Zuwachs von 38 Prozent. Allerdings sind unter diesen Patienten nach den Worten des Staatskanzleichefs nicht wenige, die wegen einer anderen Erkrankung eingewiesen werden, aber coronapositiv sind.

Auf den Intensivstationen hat die Zahl der Covid-Patienten zumindest im Wochenvergleich noch weiter von 340 auf 333 leicht abgenommen, auch wenn es seit dem Wochenende wieder leicht nach oben geht. „Es besteht ein gewisser optimistischer Blick darauf, dass es tatsächlich zu einer Entkoppelung gekommen ist zwischen Infektionszahlen und Hospitalisierung“, sagte Herrmann dazu. Das bestärke die Staatsregierung in der Einschätzung, „dass die Logik im Umgang mit Omikron eine andere ist und eine andere sein muss als im Umgang mit Delta“.

Corona in Bayern: Unzufriedenheit mit Impffortschritt

Unzufriedenheit herrscht aber weiter mit dem Impffortschritt im Freistaat. „Das ist natürlich mit Blick auf den Sommer und den Herbst und den nächsten Winter das große Ziel, die Immunisierung in der Bevölkerung anzuheben. Da müssen wir deutlich besser werden“, sagte Herrmann weiter. Laut Impfdashboard des Robert Koch-Instituts* verfügten am Dienstag 73 Prozent der bayerischen Bevölkerung über einen vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze. 51,1 Prozent haben demnach bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. (kam/dpa)*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA