Zahlen weiter hoch: Söder stellt klar - „Keinen Grund zur Entwarnung“ - Corona-Verstöße bei Gruppen-Treffen

Die Corona-Zahlen sind weiter hoch. Ob der Lockdown verlängert wird, ist noch nicht klar. Ein Experte warnt jedoch: für die Wirtschaft hätte das fatale Folgen. Alle Infos im News-Ticker.

Bayerns Ministerpräsident Söder stellte wiederholt klar: „Es gibt keinen Grund zur Entwarnung“

Update vom 21. November, 12.23 Uhr: Sie feierten zu zehnt und kamen aus fünf Haushalten - mitten im Corona-Lockdown. Ein runder Geburtstag hat für eine Familie aus dem Landkreis Kronach nun ein Nachspiel - es wird teuer.*

Es war nicht der einzige Vorfall am gestrigen Freitag. Die Polizei wurde zu mehreren Partys und Zusammenkünften gerufen, „bei denen gleich mehrfach gegen die geltenden Infektionsschutzvorschriften verstoßen wurde.“ Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern in einer Pressemitteilung mit. In Burghausen, Bad Reichenhall und Waldkraiburg schritten die Beamten ein. Mehrere Personen erhielten Anzeigen.

Corona/Bayern: Reisebüro will Gesundheitsamt unterstützen - und erhält Abfuhr

Update vom 21. November, 7.43 Uhr: Ein Reisebüro will dem Gesundheitsamt bei der Ermittlung von Kontaktpersonen helfen - und erhält eine Abfuhr. Denn das bayerische Gesundheitsministerium sieht derzeit keinen Bedarf für externe Hilfe bei der Kontaktnachverfolgung. „Wir haben aktuell genügend staatliche Mitarbeiter“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Daher habe sich die Frage nach der Unterstützung der Gesundheitsämter durch Dienstleister bisher nicht gestellt.

Das Landratsamt Oberallgäu hatte zuvor das Angebot eines Kemptener Reisebüros abgelehnt. „Zum einen brauchen die Mitarbeiter eine Aufgabe“, begründete Reisebüro-Geschäftsführer Rolf Apin den Vorschlag. „Zum anderen können wir durch unsere Arbeit und beim Kurzarbeitergeld eine doppelte Entlastung für den Staat schaffen.“



Bei der Kontaktnachverfolgung würden aber vertrauliche Patienten- und Personendaten erhoben, betonte ein Ministeriumssprecher. Außerdem verhängten und überwachten die Ämter Quarantänemaßnahmen, womit sie in hoheitlicher Funktion für den Freistaat auftreten. Diese Aufgaben solle lieber eigenes Personal erledigen. Rund 700 neue Mitarbeiter seien dafür nach Ministeriumsangaben eingestellt worden, bis zu 500 weitere sollen folgen. Die Bewerbersituation sei „überwiegend

sehr gut“, sagte ein Sprecher. Auch 2000 Kräfte aus Staatsverwaltung, Polizei und Bundeswehr sind demnach in Bayern bei der Kontaktnachverfolgung im Einsatz.

Corona: Reisebüro will bei Kontaktnachverfolgung helfen - „Nicht so viel Verständnis für die Absage“

Die würden aber an anderer Stelle fehlen, sagt Reisebüroleiter Apin. „Wir haben daher nicht so viel Verständnis für die Absage.“ Bei allen Problemen, die von den Behörden genannt würden, halte er die Entscheidung letztlich für „eine Frage des Wollens“. Ein Sprecher des Landratsamts Oberallgäu betont dagegen, die Behörde dürfe gar nicht selbst über eine solche Kooperation entscheiden. Neue Mitarbeiter für die Kontaktnachverfolgung würden mit Arbeitsverträgen der Regierung von Schwaben eingestellt.



„Darauf könnten sich die Mitarbeiter des Betriebs ganz normal bewerben“, betonte der Sprecher. Weil sie aber Kurzarbeitergeld beziehen, dürften sie nur bis zur Höhe des bisherigen Netto-Verdiensts hinzuverdienen. Mit einem so geringen Stundensatz wäre der Aufwand für die Einarbeitung zu groß. Andernorts ist die Hilfe eines Reisebüros aber willkommen: Der Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen kooperiert seit Anfang November mit einem Betrieb. Bis zu zehn Mitarbeiter helfen dem Gesundheitsamt bei der telefonischen Betreuung von Corona-Infizierten. Die Reisebüromitarbeiter nutzen dafür eigene Räumlichkeiten, wie ein Sprecher des Landratsamts sagte. „Das kommt dem Gesundheitsamt entgegen, um die eigene Infrastruktur für die intensive Kontaktnachverfolgung nicht zu belasten.“

Corona-Zahlen weiter hoch: Söder stellt klar - „Keinen Grund zur Entwarnung“ - Wirtschaft schlägt Alarm

Update vom 20. November, 20.17 Uhr: Die bayerische Wirtschaft sieht im Falle längerer oder verschärfter Einschränkungen wegen Corona viele Betriebe vor dem Aus. „In den stark betroffenen Branchen geht es schon jetzt für viele ums nackte Überleben, da die Unternehmen in den vergangenen Monaten ihre liquiden Mittel und Eigenkapital eingesetzt haben“, warnte der Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK), Eberhard Sasse am Freitag.

Corona in Bayern: Viele Betriebe stehen bei Lockdown-Verlängerung vor dem Aus

Er beruft sich dabei auf eine Umfrage unter rund 1000 Unternehmen. „Im Falle einer Verlängerung des aktuellen Lockdown light geben rund 40 Prozent der Betriebe in der Reisewirtschaft, Gastronomie, Kultur- und Kreativwirtschaft und im Eventbereich an, existenziell bedroht zu sein“, sagte Sasse.

Bei einer Verschärfung der Maßnahmen würden ihm zufolge noch weitere Branchen in den „Corona-Abwärtssog“ gezogen. Schon jetzt verzeichneten 55 Prozent aller befragten Unternehmen eine sinkende oder komplett ausfallende Nachfrage wegen der Corona-Maßnahmen, sagte Sasse.

Lockdown in Bayern: Experte warnt vor „Corona-Abwärtssog“

„Bei einer Verlängerung des Teil-Lockdown rechnen fast zwei Drittel aller Unternehmen mit teils empfindlichen Umsatzeinbußen bis Jahresende.“ Dies betreffe besonders Branchen wie Gastronomie und Hotellerie, aber auch den Einzelhandel mit seinem Weihnachtsgeschäft.

Ursprüngliche Meldung vom 20. November

München - Am Montag ließen die 16 Ministerpräsidenten Angela Merkel mit ihrem Corona*-Papier eiskalt auflaufen. Bayern trägt nun erste Vorschläge zusammen - für Schulen, Grenzkontrollen und Silvester. Dem Münchner Merkur liegt exklusiv ein Positionspapier aus der Staatskanzlei vor.* Es dient als Grundlage für die Vorberatungen innerhalb der Länder. Diese dürften sich wohl bis Mittwoch hinziehen. Fixe Beschlüsse gibt es aber noch nicht. Bayerns Vorschläge sind vor allem herbe Dämpfer für die Gastronomie, Weihnachten und den Wintersport.

Am Mittwoch (25. November) tagen dann Bund und Länder bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz. Kanzlerin Angela Merkel* erwartet von den Ländern dann eine Strategie für den Winter.

Coronavirus: Söder besucht Augsburger Klinik: „Kein Grund zur Entwarnung“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* stellte bereits mehrfach klar, dass er in der Corona-Pandemie* einen Kurs der „Vorsicht und Umsicht“ bevorzugt. Nach einem Besuch des Universitätsklinikums Augsburg* stellte der CSU-Chef auf Twitter klar: „Es gibt leider keinen Grund zur Entwarnung. Die Zahlen sind weitere hoch.“ Man müsse nun eine Überlastung der Kliniken verhindern. „Wir werden nächste Woche beurteilen, ob unsere Maßnahmen ausreichen“, sagte Söder mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz.

Trotz Corona-Pandemie: Söder sieht Chance auf Weihnachten mit der Familie

Bei dem Besuch in Bayerns drittgrößter Stadt stellte er aber auch klar, dass er noch eine Chance auf ein Weihnachtsfest mit der Familie sieht.* „Es soll das Ziel sein, doch im Kreis der Familie feiern zu können, aber da haben wir noch ein Stück Wegstrecke vor uns.“ Weihnachten werden zwar in diesem Jahr anders als sonst, etwa weil Weihnachtsmärkte oder große Urlaube fehlen, trotzdem betonte er: „Je mehr wir uns in den nächsten Wochen zusammenreißen, desto besser ist es an Weihnachten.“

Am Uniklinikum Augsburg: Es gibt leider keinen Grund zu Entwarnung. Die Zahlen sind weiter hoch. Wir müssen eine Überlastung der Kliniken verhindern. Wir werden nächste Woche beurteilen, ob unsere Maßnahmen ausreichen. Danke allen für die großartige Arbeit in den Krankenhäusern. pic.twitter.com/JJJU3VsIlU — Markus Söder (@Markus_Soeder) November 19, 2020

Nach Corona-Beratungen mit Kanzlerin Merkel: Söder beruft Sondersitzung des Landtags ein

Nach den Beratungen der Länderchefs mit Kanzlerin Merkel kommt der bayerische Landtag am Freitag (27. November) zu einer Sondersitzung zusammen. Diese hatte Söder bereits bei einer Pressekonferenz am Mittwoch (18. November) angekündigt. Zu Beginn wird Ministerpräsident Markus Söder wieder eine Regierungserklärung halten, anschließend folgen Aussprache und Antragsberatung.

Corona-Sondersitzung im Landtag: Beratungen und Abstimmungen geplant

Der Landtag will dann auch über die künftigen Anti-Corona*-Maßnahmen beraten und abstimmen. „Auch diesmal haben die Fraktionen über Dringlichkeitsanträge die Möglichkeit, ihre Haltung zu geplanten Maßnahmen der Staatsregierung zur Diskussion zu stellen und das Parlament darüber abstimmen zu lassen“, sagte Landtagspräsidentin

Ilse Aigner (CSU). Das seien zwar keine Gesetzesbeschlüsse, „aber sie entfachen eine politische Bindungswirkung“. „Über diesen Weg stimmt das Parlament praktisch mit über den Kurs der Staatsregierung ab und verschafft den Maßnahmen zusätzliche parlamentarische Legitimation.“ (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

