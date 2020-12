Corona in Bayern: Kultusminister verbietet Schülern Distanzunterricht - Wohl aus Angst vor Technik-Versagen

Höchst offiziell und schriftlich verbietet Michael Piazolo (Freie Wähler), Kultusminister in Bayern, seinen Schülern Distanzunterricht. Hintergrund sind offenbar Versagensängste.

München – Die meisten Schüler haben ab Mittwoch (16. Dezember) Corona*-schulfrei in Bayern. Da beginnt ja bekanntlich der harte Lockdown in Bayern. Dienstag ist demnach der letzte reguläre Schultag, danach müssen die Schüler bayernweit zuhause bleiben, beschloss die bayerische Staatsregierung.

Corona in Bayern: Schulen wird Distanzunterricht von Minister verboten

Kultusminister Michael Piazolo (FW) untersagte daraufhin gestern Nachmittag via Schreiben an alle Schulen und Eltern die Fortführung der Schule durch einen Distanzunterricht. Dabei hätten die Lehrer ihre Schüler via Livestream zuhause unterrichtet.

Nur für die Abschlussklassen sowie die Berufsschulen soll nun so bis zum Freitag Unterricht möglich sein, nicht aber für Schüler aller anderen Jahrgangsstufen. Wörtlich heißt es in einem Schreiben, das an alle Eltern verschickt wurde: „Distanzunterricht findet in den betreffenden Klassen nicht statt.“ Die Lehrer sollten stattdessen „Materialien zum Üben, Vertiefen und Wiederholen“ zur Verfügung stellen und für Fragen erreichbar sein.

Hintergrund des Erlasses dürften Technik-Probleme sein. Die vom Kultusministerium verwaltete Lernplattform Mebis, die viele Schulen nutzen, war vergangene Wochen mehrmals zusammengebrochen.

