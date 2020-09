Corona: München-Zahlen noch einmal gestiegen - Landeshauptstadt drohen enorme Verschärfungen

Die Corona-Zahlen in München steigen weiter. Oberbürgermeister Dieter Reiter warnt nun vor „drastischen Einschränkungen“. Massiver Ausbruch in Landreis.

Die Zahl der in München neu mit dem Coronavirus Infiziert steigt weiter.

Sie nähert sich dem Grenzwert von 50.

Derweil ist es in Garmisch-Partenkirchen zu einem massiven Ausbruch gekommen.

Hier finden Sie die Corona-News aus Deutschland. Außerdem bieten wir Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen in Bayern.*

Update vom 12. September 2020, 13.28 Uhr: Die bayerische Staatsregierung stellt weitere Hilfen für die Kommunen im Fall von Steuerausfällen im kommenden Jahr in Aussicht. „Der Freistaat lässt seine Kommunen in der Krise nicht im Stich“, sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) der Augsburger Allgemeinen (Samstagausgabe). Das Ministerium geht nach der aktuellen Steuerschätzung davon aus, dass die kommunalen Steuereinnahmen schon im 2021 fast wieder das Niveau von 2019 erreichen.

Dem Bericht der Augsburger Allgemeinen zufolge verzeichnen viele Rathäuser derzeit einen weniger starken Rückgang bei den Gewerbesteuereinnahmen als erwartet. Demnach korrigieren viele Unternehmen wegen eines Sondereffekts ihre Gewerbesteuerzahlungen kaum nach unten, um Umsatzeinbrüche erst kommendes Jahr geltend zu machen und dann von sechs Prozent Zinsen auf zu viel bezahlte Abgaben zu profitieren. Dies sei angesichts der aktuell schwierigen Lage für manche Firmen eine willkommene Mehreinnahme, heiße es in Kreisen der Kommunen.

Coronavirus in Bayern: Superspreader zieht trotz Symptomen durch Bars - massiver Ausbruch mit Folgen

Update vom 11. September, 23.33 Uhr: In Garmisch-Partenkirchen sind die Coronavirus-Infektionen zuletzt massiv angestiegen. Am Freitag griff das örtliche Landratsamt zu Maßnahmen und legte das Nachtleben vor Ort völlig lahm*. Grund ist scheinbar eine sogenannte Superspreaderin, die sich durch sämtliche Bars getrieben haben soll. Das berichtet Bild.de.

Demnach habe sich eine mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierte 26-jährige US-Amerikanerin durch das Nachtleben gefeiert, obwohl sie Symptome hatte. Dadurch soll die aktuelle Corona-Infektionswelle ausgelöst worden sein, heißt es in dem Bericht. Allein am Freitag sollen 33 weitere Fälle gemeldet worden sein.

Update vom 11. September, 20.41 Uhr: Inzwischen wurde bekannt, dass sich noch sechs weitere der stark in die Kritik geratenen Firma Ecolog mit dem Coronavirus infiziert haben. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Freitag mitteilte, seien je drei Tester in München und Nürnberg sowie ein Mitarbeiter in Memmingen positiv getestet worden.

Update vom 11. September, 15.08 Uhr: Die Stadt München veröffentlicht die aktuellen Corona-Zahlen. Demnach wurden 99 Münchner am Donnerstag (10. September) positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt damit bei 46,08. Die Stadt informiert via Twitter: „Unabhängig von einer möglichen Überschreitung des Schwellenwertes bei der 7-Tage-Inzidenz (>50) an diesem Wochenende werden die Schulen und Kindertageseinrichtungen in München am Montag auf jeden Fall noch geöffnet sein.“ Indessen wurde am Freitag eine neue Test-Panne aus dem Hause Ecolog bekannt. Die Firma testet für den Freistaat Reisende an allen bayerischen Flughäfen. Offenbar hatte einer der Corona-Tester am Flughafen Nürnberg selbst Corona - erfahren hat davon kaum jemand.

In #München wurden für Donnerstag, 10. September (Stand 23.59 Uhr), 99 neue #Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit sind bislang insgesamt 9.711 Infektionen gemeldet. Mehr Infos unter https://t.co/gy6AlreVKK pic.twitter.com/8GgBb87zZJ — Stadt München (@StadtMuenchen) September 11, 2020

Update vom 11. September, 13.26 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder verkündete am vergangenen Dienstag (8. September) neue Corona-Regeln für den Freistaat, die unter anderem den Amateursport betreffen.

Die Freien Wähler (FW) fordern nun möglichst rasch bundeseinheitliche Corona-Zuschauerregeln für Sportwettkämpfe und ein Ende der starren Besucher-Obergrenze für Kulturveranstaltungen in Bayern. FW-Landtagsfraktionschef Florian Streibl schlug eine Begrenzung je nach Größe der Stadien oder Veranstaltungsorte vor - etwa maximal ein Zuschauer auf zehn Quadratmeter Fläche. „Das wäre eine plausible Größe, die man auch nachvollziehen kann“, sagte Streibl nach einer dreitägigen Fraktionsklausur in München.

„Jede andere Angabe von Mengen von Zuschauern ist höchst willkürlich“, so der Landtagsfraktionschef weiter. Das könne man den Menschen nicht mehr länger erklären. „Die Größe des Veranstaltungsortes muss ausschlaggebend sein für die Zahl von Zuschauern, die erlaubt ist.“

München meldet eklatanten Zahlen-Anstieg - Söder äußert sich überraschend zu Corona-Strategie

Update vom 11. September, 10.24 Uhr: Trotz der Kritik hält Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält die umstrittene bayerische Corona-Teststrategie für einen großen Erfolg. „Das hat ja voll funktioniert“, sagte er gegenüber dem Nachrichtenportal The Pioneer über die Massentests für Reiserückkehrer an Flughäfen, Autobahnen und Bahnhöfen. 6000 positive Fälle seien identifiziert worden.

„Die wären ohne die Maßnahmen unerkannt gewesen und hätten zu einer großen Verbreitung geführt“, so der Ministerpräsident weiter. Es sei zwar immer mal wieder zu Verzögerungen bei der Mitteilung der Testergebnisse gekommen. „Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass gerade die bayerische Bevölkerung da schon sehr dankbar war, dass es diese Möglichkeiten gibt“, so Söder laut The Pioneer.

Das neue Schuljahr in Bayern hat gerade erst begonnen - doch die Zahlen der Lehrer und Schüler, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, sind bereits alarmierend hoch. Auch Kitas sind betroffen.

Coronavirus in Bayern: Querdenken-Demo gegen Corona-Politik in München angekündigt

Update vom 11. September, 10.01 Uhr: Am morgigen Samstag (12. September) will die Vereinigung Querdenken 089 in München demonstrieren. Bei Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen hat die Regierung ein hartes Durchgreifen angekündigt.

München meldet eklatanten Zahlen-Anstieg - Erste bayerische Großstadt reißt gefährlichen Grenzwert

Update vom 10. September, 19.16 Uhr: Mit Würzburg hat nun eine dritte bayerische Stadt den vom Bund festgelegten Corona-Inzidenzwert von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) überschritten. Der Wert liegt in der unterfränkischen Stadt bei 57,87 teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Donnerstag mit. Würzburg reiht sich damit hinter Memmingen und Rosenheim ein. Insgesamt haben sich in der Stadt am Main laut LGL am Donnerstag 612 Menschen mit dem Virus infiziert.

Coronavirus in Bayern: Würzburg beschließt erste Maßnahmen

Eine Sprecherin des Amts gab an, dass sich die gestiegenen Zahlen vor allem auf Reiserückkehrer und ihre Angehörigen zurückführen lassen. Außerdem werde überprüft, inwieweit Feiern zu einer Verbreitung des Virus beigetragen haben.

In Würzburg hat man derweil schon Maßnahmen ergriffen. Auf der Alten Mainbrücke darf von Freitag bis Sonntag in der Zeit von 16 bis 6 Uhr des Folgetages kein Alkohol getrunken werden. Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet müssen sich doppelt testen lassen. Die häusliche Quarantäne wird erst aufgehoben, wenn innerhalb von fünf bis sieben Tagen eine zweite Testung stattgefunden hat, deren Ergebnis negativ ist.

Pandemie in Bayern: Corona-Spitzenreiter ist Rosenheim, gefolgt von Memmingen

Die meisten Neuinfektionen verzeichnet das oberbayerische Rosenheim. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt dort 72,64. Mit einigem Abstand dahinter liegt die schwäbische Stadt Memmingen. Hier wird von 63,87 Fällen berichtet.

Zur Einordnung: Würzburg gilt mit rund 130.000 Einwohnern schon als Großstadt. Rosenheim (60.000 Einwohner) und Memmingen (40.000) sind da deutlich kleiner.

Corona in Bayern: Zahl der Infizierten in München erneut angestiegen

(Erstmeldung) München - Die Zahl der in München neu mit dem Coronavirus* Infizierten ist nochmals angestiegen. Waren es am Dienstag noch 87 Neuinfektionen, wurden für den gestrigen Mittwoch (9. September) 119 gemeldet. Auch die 7-Tage-Inzidenz* bereitet Sorge, sie liegt inzwischen bei 45. Sollte sie den Grenzwert von 50 überschreiten, drohen laut Oberbürgermeister Dieter Reiter „drastische Einschränkungen für unser öffentliches Leben“.*

In #München wurden für Mittwoch, 9. September (Stand 23.59 Uhr), 119 neue #Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit sind bislang insgesamt 9.610 Infektionen gemeldet. Mehr Infos unter https://t.co/8EsX6vLnyK pic.twitter.com/Xp8rTocmLw — Stadt München (@StadtMuenchen) September 10, 2020

Die Stadt hatte bereits zuvor auf die steigenden Zahlen reagiert. Für das kommende Wochenende gilt ein nächtliches Alkohol-Verbot an verschiedenen Orten in der Stadt. Dazu zählen der Baldeplatz, Gärtnerplatz sowie die Isarauen zwischen Reichenbach- und Wittelsbacherbrücke, am Gerner Brücke und am Wedekindplatz.

Politiker in Deutschland warnen vor der zweiten Welle in der Coronavirus-Pandemie.* Doch, für was steht diese zweite-Corona-Welle? Und wie wird sie nach Meinung von Virologen verlaufen? Ein Überblick.*

Corona-Zahlen in München stiegen - Querdenken-Demo auf der Theresienwiese am Wochenende

Obwohl die Werte steigen, hat die Vereinigung „Querdenken 089“ für Samstag eine Demonstration gegen die Corona*-Maßnahmen angekündigt. Ursprünglich sollten 5000 Teilnehmer kommen. Das hat das Kreisverwaltungsreferat (KVR) mittlerweile aber untersagt. Stattdessen dürfen nur 1000 Menschen teilnehmen.

Corona-Demo in München: Querdenken-Veranstaltung auf Theresienwiese verlegt

Auch wurde die Demonstration vom Odeonsplatz auf die Theresienwiese verlegt. „Zwischen allen Teilnehmenden, Passanten und zu Pressevertretern muss zwingend ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt und jeder Körperkontakt vermieden werden“, hieß es in der Mitteilung des KVR. Alle Teilnehmer müssen - bis auf die jeweiligen Redner - eine Maske tragen.

Ministerpräsident Markus Söder* hatte schon am Dienstag (8. September) bei einer Pressekonferenz erklärt, dass für Veranstaltungen im Freien ab 200 Personen eine Maskenpflicht gelte - auch bereits bei der Demonstration am Samstag in München. Nach KVR-Angaben soll die Veranstaltung um 15 Uhr beginnen. Bis spätestens 19.30 Uhr muss sie beendet sein.

Corona-Demo in München: Eilanträge angekündigt

Nach Angaben eines Sprechers des Münchner Verwaltungsgerichtes wurden Eilanträge gegen die Auflagen angekündigt, die zunächst aber noch nicht bei Gericht eingegangen waren. (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Video: Söder geht bei Corona-Regeln Sonderweg - das bleibt in Bayern anders

Ischgl und Starkbier sind längst vorbei. Dennoch ist der Freistaat Bayern wieder Infektions-Spitzenreiter bei der Zahl der Corona-Infektionszahlen. Dabei möchte man Vorbild sein.*

Alle Nachrichten aus Bayern lesen Sie immer bei uns.

Rubriklistenbild: © Sven Hoppe/dpa