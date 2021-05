Nächster Corona-Grenzwert unterschritten: Diese Lockerung winkt München jetzt - Hotspot liegt in Schwaben

Erst am Sonntag gab es in München Lockerungen der Corona-Regeln. Nun winkt schon die nächste Erleichterung.

Erst am Sonntag wurde gelockert, nun winkt München schon die nächste Erleichterung der Corona-Maßnahmen. Alle News im Ticker für Bayern.

München unterschreitet den fünften Tag in Folge die Sieben-Tage-Inzidenz* von 35.

Den Münchnern winkt deshalb bald eine weitere Lockerung der Corona*-Maßnahmen.

München - Erst am Sonntag (30. Mai) sind in München Lockerungen der Corona*-Maßnahmen in Kraft getreten. Grund war, dass die Landeshauptstadt fünf Tage in Folge unter der Sieben-Tage-Inzidenz von 50 lag. Beim Besuch der Außengastronomie entfällt deshalb nun die Testpflicht, gleiches gilt für Fitnessstudios. Einen Regelüberblick finden Sie hier.*

München knackt nächsten Corona-Grenzwert: Lockerung der Kontaktbeschränkungen in Aussicht

Nun gibt es schon die nächsten guten Nachrichten aus München. Am Montag (31. Mai) unterschritt die Stadt den nächsten wichtigen Corona-Grenzwert: Zum fünften Mal in Folge lag sie unter der Inzidenz von 35 - damit rückt schon die nächste Lockerung in greifbare Nähe. Die Stadt München erklärt die Regel zu den Kontaktbeschränkungen auf ihrer Website: „Bei einer Inzidenzeinstufung ‚nicht über 35‘ sind private Zusammenkünfte möglich für die Angehörigen des eigenen Hausstands und zwei weiterer Haushalte mit zusammen maximal zehn Personen (Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet).“

Corona-Inzidenz in Bayern leicht gestiegen - Landkreis Günzburg ist Hotspot im Freistaat

Die Inzidenz in ganz Bayern ist am Montag dagegen leicht gestiegen - von 36,0 am Sonntag auf aktuell 36,4. Das geht aus Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI*) hervor. Bayerns Hotspot Nummer 1 ist der Landkreis Günzburg: Mit einer Inzidenz von 105,5 belegt er deutschlandweit Rang drei. Der ehemalige Spitzenreiter, die Stadt Memmingen, liegt mit einem Wert von 97,5 auf Platz fünf. Die Stadt Schweinfurt (89,8) folgt direkt dahinter, der Landkreis Unterallgäu (86,0) auf Platz acht.

Betrugsverdacht bei Corona-Tests - Krisensitzung mit Gesundheitsminister Jens Spahn

Von den insgesamt sinkenden Corona-Zahlen in Bayern und Deutschland abgesehen, sorgt ein anderes Thema derzeit für Aufsehen: Der Betrugsverdacht bei Corona-Tests in Bayern und NRW zieht Kreise. Klaus Holetschek (CSU) kündigte Konsequenzen an. Am Montag soll es deshalb eine Krisensitzung der Länder-Gesundheitsminister mit Jens Spahn (CDU) geben. Der Bundesgesundheitsminister sieht einen Bedarf an mehr Kontrollen bei Anbietern von Corona-Tests. Und Holetschek stellte klar: „Wer sich an der Corona-Pandemie mit kriminellen Machenschaften bereichern will, gehört konsequent bestraft."