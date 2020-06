Massive Lockerungen der Corona-Regeln: Das ändert sich jetzt im Freistaat

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verkündete am Dienstag (16. Juni) Corona-Lockerungen. Einige gelten schon ab Mittwoch, viele ab kommenden Montag - ein Überblick.

Markus Söder verkündete am Dienstag (16. Juni) weitreichende Lockerungen der Corona*-Maßnahmen für Bayern.

Betroffen sind sowohl die Gastronomie, die Kulturbranche, aber auch der Handel - ein Überblick.

München - Ministerpräsident Markus Söder hat am Dienstag (16. Juni) zusammen mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen verkündet. Davon betroffen sind unter anderem die Gastronomie, die Kulturbranche und der Handel. Auch der Katastrophenfall* wird aufgehoben. Ein Überblick.

Corona-Lockerungen in Bayern: Kontaktbeschränkung - Das gilt ab Mittwoch, 17. Juni

Kontaktbeschränkung

Ab Mittwoch dürfen sich wieder Gruppen von bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum treffen - bislang waren solche Treffen auf Angehörige zweier Haushalte beschränkt. In privaten Räumen und Gärten gibt es dann gar keine zahlenmäßige Beschränkung mehr.

Katastrophenfall

Der Katastrophenfall, den die Regierung im März ausgerufen hat, wird am Mittwoch aufgehoben.

Corona-Lockerungen in Bayern: Regeln - Das gilt ab Montag, 22. Juni

Kulturbranche

Bei Kulturveranstaltungen in Bayern sind ab Montag wieder mehr Zuschauer erlaubt. Veranstaltungen in Innenräumen dürfen dann mit bis zu 100 Gästen mit zugewiesenen Sitzplätzen, in Außenbereichen mit bis zu 200 Zuschauern stattfinden. Damit würden die Zahlen laut Ministerpräsident Söder verdoppelt. Die Maskenpflicht* soll aber unverändert gelten.

Seit dem 15. Juni sind in Bayern Theater-, Kino- und Konzertveranstaltungen unter Auflagen möglich. Bisher waren 50 Menschen in geschlossenen Räumen und 100 Gäste im Freien erlaubt. Aus der krisengeschüttelten Kulturbranche hatte es Kritik für diese Regelung gegeben, weil Events mit derart wenigen Zuschauern für die Veranstalter unwirtschaftlich seien.

Handel

Ab Montag (22. Juni) können in bayerischen Geschäften rund doppelt so viele Menschen einkaufen wie bisher. Konkret wird die Zahl der in einem Geschäft erlaubten Personen von einer pro 20 Quadratmetern auf eine pro 10 Quadratmetern erhöht, wie Söder sagte. Dies soll auch für Freizeiteinrichtungen und Kultureinrichtungen wie Museen und Zoologische Gärten gelten. Mitarbeiter im Theken- oder Kassenbereichen müssen außerdem keinen Mundschutz mehr tragen, wenn sie durch Abschirmungen - beispielsweise aus Plexiglas - geschützt ist.

Corona-Lockerungen in Bayern: Des gilt ab Montag, 22. Juni, in Gastronomie und Reisebranche

Gastronomie

Die Wirtshäuser in Bayern dürfen ab Montag wieder länger öffnen. Statt 22 Uhr dürfen sie ihre Gäste künftig bis 23 Uhr bewirten, wie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger mitteilte. Zudem sind künftig auch wieder Familienfeiern, Geburtstage, Beerdigungen, Hochzeiten, Abschlussfeiern oder Vereinssitzungen mit 50 Personen im Innern und mit 100 Personen im Freien möglich.

Für Bars und Kneipen gibt es noch keine Details. Aiwanger kündigte aber eine Lösung bis Anfang Juli an. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dämpfte allerdings Erwartungen in Richtung einer schnellen Kneipenöffnung. Dort sei es schwierig, Abstände einzuhalten.

Reisebranche

Hotels dürfen von Montag (22. Juni) wieder ihre Schwimmbäder, Saunen und Wellnessbereiche öffnen. Auf Campingplätzen dürfen wieder gemeinsame Sanitärbereiche genutzt werden.

Auch die Reisebusunternehmen profitieren von Lockerungen. Der Mindestabstand von 1,50 Meter fällt weg. Alle Plätze dürfen wieder besetzt werden, wenn Masken getragen werden. Auch Gruppenreisen sind wieder erlaubt.

Corona-Lockerungen in Bayern: So sah der Fahrplan bisher aus

Die bisherigen Lockerungen für Kitas, Schulen, Gastronomie oder Handel finden Sie in unserer Übersicht.

Video: Der ganze Livestream mit Markus Söder zum Nachsehen

