Corona-Regeln in Bayern: Masken, Tests und Co. - Was gilt ab 3. April in Schulen und Kitas?

Von: Marcus Giebel

Schulunterricht in Corona-Zeiten: In Bayern gehört die Maske im Klassenzimmer der Vergangenheit an. © Philipp von Ditfurth/dpa

In Bayern fallen viele Corona-Regeln. Übrig bleibt nur der Basisschutz. Wir erklären, welche speziellen Maßnahmen für Schulen und Kitas gelten.

München - Geben wir uns keinen falschen Hoffnungen hin: Das Coronavirus ist weiterhin da und wird auch nicht so schnell verschwinden. Der Umgang mit der Pandemie ändert sich aber in Deutschland. Mit dem 2. April läuft die aktuelle Corona-Schutzverordnung aus, genauer gesagt: die Übergangsphase.

Vom 3. April an gelten dann nur noch die sogenannten Basisschutzmaßnahmen, die von der Ampel-Koalition um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) festgelegt wurden. Lediglich in explizit als Hotspots ausgewiesenen Regionen können zusätzliche Einschränkungen greifen.

Corona in Bayern: Keine Hotspot-Regelungen im Freistaat

Die bayerische Landesregierung um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht aber zunächst einmal davon ab, dieses Werkzeug anzuwenden. Den immens hohen Inzidenzwerten zum Trotz. Hier haben wir die allgemeinen Corona-Regeln in Bayern aufgelistet.

Was aber bedeutet das alles für die Jüngsten im Freistaat? Also: Was kommt künftig auf Kinder und Jugendliche zu? Wir schauen uns die geltenden Corona-Regeln in Schulen und Kitas ab 3. April an.

Video: Wo gilt die Maskenpflicht in Bayern weiterhin?

Corona-Regeln in Bayern: Maske, Tests und Co. in Schulen und Kitas

Maskenpflicht: In Schulen und Kitas ist niemand mehr verpflichtet, Mund und Nase zu bedecken. Allerdings erklärte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU): „Wir empfehlen solche Dinge wie Mindestabstand, wie Masken in Innenräumen.“ Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) nannte in diesem Zusammenhang Begegnungsflächen außerhalb des Klassenzimmers, etwa Treppenhäuser und Flure.

Testpflicht: Das Stäbchen für einen kurzen Moment in Mund oder Nase bleibt für Kinder und Jugendliche vorerst Alltag. In Schulen und Kitas soll weiterhin regelmäßig und in bisherigem Umfang getestet werden. Das heißt: dreimal wöchentlich Selbsttest, PoC-Antigen-Schnelltest oder PCR-Test, alternativ die Teilnahme an PCR-Pooltestungen. Ausnahmen bilden geimpfte oder genesene Kinder.

Vorerst gilt die Testregelung bis zu den Osterferien, also für eine Schulwoche. In Kitas, die während der Ferien geöffnet haben, sollen die Tests in dieser Zeit fortgeführt werden. Piazolo plädiert bereits dafür, auch danach an den regelmäßigen Tests festzuhalten, darüber muss aber das Kabinett entscheiden.

Treten Infektionen innerhalb einer Klasse oder Gruppe auf, soll das Testregime verstärkt werden.



Quarantäne: Kommt es zu einem größeren Corona-Ausbruch, von dem etwa die Hälfte einer Klasse betroffen ist, steht es den Schulleitungen zu, die ganze Klasse in den Distanzunterricht zu schicken. Dies soll aber nicht schon bei einem einzelnen Fall gelten. (mg)