Schule in Bayern geht wieder los: Corona-Regeln werden bald gelockert

Von: Katarina Amtmann

Noch müssen sich die Schüler an Bayerns Schulen testen (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa/dpa-Bildfunk

Die Schule in Bayern geht nach den Osterferien wieder los. Zunächst gilt noch die Testpflicht, dann laufen die Regeln aus. Alle News im Ticker.

Corona in Bayern: Die Inzidenz sinkt.

Die Inzidenz sinkt. Corona-Regeln: Lockerung in Schulen.

Lockerung in Schulen. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

München - Die Corona-Inzidenz in Bayern ist weiter gesunken. Allerdings ist unklar, ob die Daten der Gesundheitsämter die tatsächliche Infektionslage zeigen. Experten gehen seit geraumer Zeit von einer hohen Zahl an Fällen aus, die nicht vom Robert Koch-Institut (RKI) erfasst werden - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Und nur diese zählen in der Statistik.

Corona-Inzidenz in Bayern sinkt

Am Montag meldete das RKI für den Freistaat eine Inzidenz von 802,4 - vor einer Woche lag der Wert noch bei 939,5. Die Inzidenz gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche an. Genau 7784 Neuinfektionen und 3 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus kamen innerhalb eines Tages hinzu.

Auch auf den Intensivstationen ist die Zahl der Corona-Patienten in den vergangenen Tagen zurückgegangen: Das Divi-Intensivregister meldete am Montag (Stand 6.05 Uhr) 239 Corona-Patienten auf Intensivstationen im Freistaat, am Montag zuvor waren es noch 285.

Corona regional: Das Update für Bayern

Corona-News Bayern: Schule geht nach Osterferien wieder los

Nach den Osterferien geht die Schule wieder los: Die Schüler im Freistaat können sich über eine Lockerung der Corona-Regeln freuen. Es ist aber auch Vorsicht geboten: Viele von ihnen dürften nach zwei Wochen mit vielen Kontakten in die Klassenzimmer zurückkehren.

Corona-Regeln an Schulen laufen aus

In den nächsten fünf Tagen gilt weiterhin die Corona-Test-Pflicht. Damit will die Staatsregierung den nach den Ferien befürchteten höheren Infektionszahlen begegnen. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) riet bereits zu besonderer Vorsicht. Denn: Zum 1. Mai laufen die Regelungen zu den generellen, anlasslosen Tests für Schüler und die 3G-Regelung für Lehrkräfte und die anderen Beschäftigen dann aus.

Am nächsten Mittwoch beginnen außerdem für rund 35.000 bayerische Schüler die Abiturprüfungen. Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie gibt es laut Kultusministerium dieses Jahr nicht mehr. Es sei keine Testpflicht geplant, und die Abiturienten könnten selbst entscheiden, ob sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen wollen. (kam/dpa)